Hokej mě bavil, hlavně první třetina, která byla neskutečná. Musela se líbit každému. Měla úplně všechno. Nasazení, góly, kuriozity, emoce. Například jako při zákroku Kocha na Chlapíka. Má to dvě roviny. U nás jasný faul na pět a do konce. Jenže v Americe takový zákrok nikdo nepískne. Rameno šlo na rameno, až potom na hlavu, a zápas řídil americký rozhodčí Fernandez.

Pořádné vášně vzbudil i faul kolenem Mislava Rosandiče na Jirku Černocha. Těžký zákrok na posouzení. Nevěřil jsem tomu, že padne nejvyšší trest. Rosu znám z Hradce a je to hrozně slušnej kluk. Při té situaci sám bojoval se stabilitou, pak se narovnal a jsem stoprocentně přesvědčený, že nechtěl trefit Černocha na koleno. Byla to shoda náhod v té rychlosti. Ale rozhodčí to posoudili jinak, s jejich názorem se rozcházím.

Jinak bych je ale pochválil, nechali hru plynout. V nějakých momentech by se jindy pískalo, ale sudí z Ameriky nechal hru pokračovat. I díky tomu na ledě gradovalo napětí.

Jak jsem zmiňoval, nechyběly ani kuriozity jako při druhém gólu Slováků, kdy si Hrubec srazil sám puk do sítě. Ale pranýřovat si nezaslouží. Na to si zítra nikdo nevzpomene. Nešťastná minela, to k hokeji patří.

Uvidíme, jestli Šimon bude chytat i v dalších zápasech, to je na trenérech. Každopádně svou kvalitu má, je výborný gólman a mužstvo pak mnohokrát podržel.

Vlastní gól Šimona Hrubce v utkání se SlovenskemVideo : ČT sport

Naštěstí jeho chyba nestála Čechy zápas, a to zejména díky dvěma gólům Lukáše Sedláka. Už jsem zmiňoval, jaký je hráč, když se vracel do extraligy. Nejsem vůbec překvapený, co předváděl. Oba góly pro něj byly typické. Má hokej založený na dravosti a bruslení. Jako jeden z mála se rve hubou do brány, gólmanovi na masku. A jeho trefy jsou odměnou za odvedenou práci.

Po výborné první třetině jsem si přál, aby se takhle odvíjel celý zápas. Ale pak se hokej trochu vytratil, stejně jako emoce. Slováci nás v poslední části přehrávali. Přišlo mi, že chtěli víc. Škoda, že jsme nevyužili nějaký brejk. Ale už jsme to fakt jen chtěli dohrát. Rozhodně jsme nebyli lepší. Ale nakonec je zásadní jenom výsledek. Super vítězství na úvod proti soupeři, který nečekaně kousal.