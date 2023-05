Riga (od našeho zpravodaje) - „Nemám to spočítané, ale vy to budete vědět líp. Ale ten zápas s Američany si vybavuju," usmál se gólman při rozhovoru. V něm neprozradil, zda by si troufl odchytat i nedělní duel se Švýcarskem.

Už vám spoluhráči hlásili, kolik budete muset zaplatit do týmové kasy?

Ještě ne, ale počítám s tím. Už je to taková tradice a patří to k tomu. Za nulu jsem samozřejmě rád, je odměnou nejen pro mě, ale pro celý tým. Kluci hodně střel zblokovali a předvedli super výkon. Je to týmová nula. Mně určitě přidá na sebevědomí, ale hlavní jsou tři body a jistota čtvrtfinále.

Myslel jste v posledních minutách na čisté konto?

„Soustředil jsem se, abych nedostal gól a zbytečně se to nezdramatizovalo. Věděl jsem, že jakmile se mi to povede, nula tam nakonec bude.

Hlavně v první třetině jste se ale pořádně zapotil, že?

Nebyl to lehký zápas. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, jak se nám potvrdilo už proti předchozím soupeřům, kdy to nikdy nebylo na jednu bránu. Chtěli jsme začít hrát od první třetiny a to se nám povedlo.

Vybavíte si moment, kdy puk proletěl od levého mantinelu přes celé brankoviště za vámi?

Jo, puk mi prolétl mezi bruslemi. Naštěstí jsem se ho nedotkl, to bych si ho srazil do brány. Takže se nic nestalo. (směje se)

Sestřih utkání MS Kanada - ŠvýcarskoVideo : Česká televize

A ve druhé části hry jste museli vlastní nedisciplinovaností strávit hned 11 minut v oslabení...

Trošku jsme se zavařili. Tyhle situace si musíme pohlídat, některé fauly nemusely vzniknout. V zápalu boje se to občas stává. Jsem rád, jak jsme se s tím vypořádali. Vyzkoušeli jsme si dlouhé těžké oslabení, bez něj by to bylo lepší. Aspoň ale víme, že to jsme schopni zvládnout.

Po outsiderech už vás teď budou čekat samí těžcí protivníci. Jste rád?

Věřím, že se Švýcarskem a Kanadou to budou výborné zápasy a můžeme se nachystat na čtvrtfinále, kde půjdeme na dalšího těžkého soupeře. Může být naší výhodou, že se už teď dostaneme do čtvrtfinálového tempa. Doufám, že toho využijeme.

Foto: David Taneček, ČTK Brankář Karel Vejmelka hledá přihrávkou spoluhráče v utkání s Norskem.

Když se vás trenéři zeptají, jestli jste v neděli proti Švýcarům připraven odchytat druhý zápas ve dvou dnech, co jim odpovíte?

To bych si nechal pro sebe.

Ptám se, kdyby to bylo jen na vás...

Říkám, že si to nechám pro sebe.

Švýcaři vypadají, že mají jeden z nejlepších kádrů za poslední roky, ne-li vůbec ten nejlepší. Souhlasíte?