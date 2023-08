Velký zájem o MS, do soutěže se zapojilo přes 80 tisíc lidí! Startuje druhá fáze

Domácí hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě pochopitelně táhne. Už třičtvrtě roku před startem šampionátu se fanoušci mohou registrovat do soutěže o přednostní právo nákupu vstupenek. Do losovačky, z níž půjde do prodeje přibližně 20 procent lístků, se přihlásilo už přes 80 tisíc zájemců. V úterý odstartovala druhá fáze soutěže.