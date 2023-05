Však jsem se podruhé v sezoně podíval, kam chci střílet a mám z toho dva góly. Asi bych měl koukat častěji. Pomáhá to. Kazachstánci mi nechali hrozně moc prostoru, úplně to otevřeli. Já přitom chci vždycky každou akci ještě vyšperkovat. Střela pro mě není první volba, tak hledám někoho druhého. Asi bych měl být víc sobec. Táta mě celou dobu očkuje, ať víc střílím, tak jsem si to tentokrát vzal k srdci. Snažím se.

Jen jsme se zbytečně nechali rozvášnit, jak nám nechali prostor, abychom si různě zkoušeli. Když vidíte tolik prostoru, chcete si to ťuknout. Jenže pak to blbě přeskočí a oni toho využívali. Rychle nás přečíslovali. Prakticky jediné, co chtěli dělat. Od třetí třetiny jsme si s klukama řekli, že stačilo a že takto hrát nechceme. A že to zjednodušíme.