Riga (od našeho zpravodaje) - A už se začíná šuškat, že 30letého centra v dějišti turnaje pozorně sledují skauti z NHL, přestože před pár dny Dynamo oznámilo, že s ním prodloužilo kontrakt o pět sezon.

Když vaše výkony na MS vedení Pardubic sleduje, může být na jednu stranu rádo, na druhou ale musí mít obavy. Máte ve smlouvě klauzuli o případném návratu do NHL?

Myslím, že pro tento případ je tam vždycky. Zbytek nechám na ostatních, ať to komentují.

Lepší osobní bilanci po dvou zápasech jste si ani nemohl představovat, že?

Zní to asi hezky, ale dneska proti Kazachstánu to byly dvě druhé nahrávky, takže spíš náhoda. Stejně tak i můj gól byl náhodný, protože jsem to tam házel z ničeho a brankář podle mě udělal chybu.

Na to se už nikdo ptát nebude...

Jasně, jsem rád za body a že to tam napadalo, ale jsou to jen dva zápasy. Nepřeceňoval bych to. Chci se soustředit hlavně na svoje výkony. Věřím, že mohu hrát lépe než v neděli.

Skóre 5:1 vypadá jednoznačně, ale jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

Špatnej... V první třetině to bylo tak půl na půl, nějaké dobré věci, ale i ty špatné. Druhá třetina se nám vůbec nepovedla. Musíme se z toho poučit - nikdo se neporazí sám. Jsem rád, že jsme to zvládli bez úplně velkých nervů, ale druhá třetina pro nás je do dalších zápasů velkým varováním. Takových útlumů se musíme vyvarovat. Dělali jsme úplně zbytečné věci. Musíme hrát svůj hokej a hlavně jednoduše.

Nepřemýšlel jste, když byl v polovině utkání za stavu 2:0 faulován Flek, že byste si o exekuci trestného střílení řekl vy, a jel tak místo nakonec neúspěšného Kubalíka?

Vůbec, já je neumím. Popravdě nevím, jak moc velkým specialistou na trestá střílení je Kubalda, nicméně měl gólmana hezky položeného a stačilo trefit mezírku mezi nohama. Škoda...

Jak moc vaši hru ovlivnilo, že po zranění Chytila jste od druhé třetiny hráli jen na 11 útočníků a točili se pouze tři centři?

Vůbec to nehrálo roli, vždyť ne úplně povedené to od nás začalo být už v první třetině. Dali jsme dva jednoduché góly a mysleli si, že to půjde samo a můžeme hrát hokej do prázdné brány. Chtěli jsme hrát takový ten hezký lehký hokej, ale to už dneska neplatí na nikoho. Ve třetí třetině jsme zase začali víc pracovat a hned to bylo lepší.

Co jste si vůbec pomyslel, když po Chlapíkovi, Smejkalovi a Černochovi má nyní zdravotní problémy i Chytil?

Je to samozřejmě blbý, ale je to, jak to je. Musí se počítat s tím, že zranění přicházejí. Nevím, jak je Filip na tom, ale doufám, že se uzdraví a bude brzy v pohodě.

Můžou tým takové komplikace paradoxně semknout?

Každý tým semkne, když se dostane do potíží. Je dobré si projít těžším obdobím, může nás to zocelit.

Co čekáte od pondělního zápasu s domácími Lotyši čekajícími na první bodový zisk?