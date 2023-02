Moderátor pořadu Honza Homolka, šéfkomentátor O2 TV, Haškovi připomněl, že to v zámoří neměl na startu olympijské sezony vůbec jednoduché. Čech se totiž vyjádřil proti pokračování kouče Nolana v organizaci Sabres a ta se s ním nakonec opravdu rozešla. Do klubu zamířil jako nový kouč Lindy Ruff. „Přesně tak to bylo," přitaká Hašek.

Přitom předchozí ročník NHL se mu povedl, jen v play off s Ottawou se zranil. „Prostě jsem odstoupil. Následně jsem měl incident s novinářem a byl jsem suspendovaný na tři zápasy. Koleno ale bylo zraněný, takže bych stejně nemohl chytat," loví vzpomínky český gólman.

Hašek nabádal Žitnika s Pecou, aby šli do Jágra tvrděVideo : Sport.cz

Všechno vygradovalo po sezoně, kdy se řešilo, zda má trenér Nolan dostat novou smlouvu. „Já ho nepodpořil, nepostavil jsem se za něj, byl proti němu," líčí s tím, že prostě cítil, že v Buffalu nebude pod Nolanem hrát. „Lidi se tehdy nepostavili na moji stranu," dodává.

K týmu ale každopádně přišel Lindy Ruff, který momentálně vede New Jersey. „Je to nejdéle sloužící trenér v NHL. A už v Buffalu byl neskutečnej, byli jsme tam spolu čtyři nebo pět let. On tam pak byl až do roku 2013. Žádný jiný trenér tam nebyl tak dlouho, udělal spoustu dobré práce," stojí si i s odstupem let Hašek za tím, že šlo o dobrý krok klubu.

Jenže tehdy odchod kouče Nolana fanoušci vnímali přesně opačně. „Vyjel jsem v Buffalu na led a lidi na mě pískali. Po prvním měsíci v novinách psali, že moje největší hodnota je v tom, abych byl vytrejdovaný za jiného hráče," ukazuje Hašek, s čím se musel v zámoří popasovat.

Příklep s legendárním gólmanem Dominikem HaškemVideo : Sport.cz

Olympijské hry v Naganu se ale blížily, a tak za ním zamířil do Buffalu kouč reprezentace Ivan Hlinka. „Nám se pořád nedařilo, byli jsme hodně bodů za play off a pamatuji si to jako dneska. On přijel na utkání, které jsme prohráli s New Jersey 2:3 a já byl smutnej. Všechno mi po utkání trvalo hodně dlouho, až už mi i v kabině říkali, ať jdu, že tam na mě čekají," přiznává legendární gólman v pořadu Příklep.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Martin Ručínský a Dominik Hašek z olympijského hokejového týmu z Nagana.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Čekání se protáhlo na neuvěřitelných pětačtyřicet minut. Haškův spoluhráč Šmehlík už dávno věděl, že pod pěti kruhy v Japonsku bude hrát, až pak si přišel poslechnout ortel samotný gólman. „Hašane, ty vole, to je doba. Jedeš na olympiádu a já jdu na cigárko," naznačuje brankář, že oznámení o nominaci do Nagano byla pěkná rychlovka. Hlinka byl totiž vášnivý kuřák a spěchal před halu, aby si mohl dát cigaretu a měl klid.