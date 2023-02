NAGANO 25: Rána, která Haškovi zničila helmu. Aneb proč začal turnaj s modrou a končil s černou

I po čtvrtstoletí chrlí Hašek vzpomínky na poslední zápas ve skupině, jako by se všechno odehrálo předevčírem. A tak přesně popisuje také ránu Valerije Kamenského z 10. minuty, která poničila jeho helmu. „Byla to střela z úhlu, šel jsem do kolen, ale on to trefil nahoru. Věděl jsem, že nemohu uhnout, protože by to byl gól, a tak jsem tam hlavu udržel. A nebudu vám lhát – rána to tedy byla," říká Hašek pro Sport.cz.