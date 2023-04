HOKEJ ONLINE: Češi v úzkých. S Američany v boji o semifinále MS ztrácí

Česká hokejová reprezentace se pokusí ve čtvrtečním čtvrtfinále překvapit vysoce favorizovaný tým USA a postoupit do semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let. Svěřenci trenéra Jakuba Petra ale půjdou do utkání jako outsideři. Na turnaji zatím dokázali porazit jen Německo, naopak Američané ovládli skupinu B s bilancí čtyř výher a impozantním skóre 37:6. Utkání začíná ve 12:30, sledovat ho můžete online na Sport.cz.

