HOKEJ ONLINE: Čeští mladíci se pokusí na MS o senzaci, ve čtvrtfinále vyzvou Spojené státy

Česká hokejová reprezentace se pokusí ve čtvrtečním čtvrtfinále překvapit vysoce favorizovaný tým USA a postoupit do semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let. Svěřenci trenéra Jakuba Petra ale půjdou do utkání jako outsideři. Na turnaji zatím dokázali porazit jen Německo, naopak Američané ovládli skupinu B s bilancí čtyř výher a impozantním skóre 37:6. Utkání začíná ve 12:30, sledovat ho můžete online na Sport.cz.

Foto: Twitter Eduard Šalé na archivním snímku

Článek Výsledky zápasů však českému výběru moc šancí na úspěch nedávají. Na únorovém turnaji ve Finsku prohráli 1:9, před šampionátem 2:9. Češi navíc mají s USA na MS osmnáctek výrazně negativní bilanci. Od roku 1999, kdy se mistrovství této věkové kategorie koná, jej dokázali porazit jen v letech 2001 a 2002. Poté si připsali sedmnáct porážek, dvě z nich loni. V základní skupině prohráli 2:6, v semifinále 1:6. "Čeká nás největší favorit a my nemáme co ztratit. I když nám nikdo nebude věřit, tak si myslím, že furt nějaká šance je. Když si k tomu něco řekneme a budeme dodržovat to, co máme, tak můžeme pomýšlet i na nějaký lepší výsledek," věří útočník Eduard Šalé, který oba loňské zápasy odehrál. MS hráčů do 18 let Čtvrtfinále: 12:30 USA - Česko Reprezentace Bez šance. Osmnáctka vyhořela s Kanadou, ve čtvrtfinále MS bude čelit Spojeným státům

