Virtuální reklamy jako šance k čistému ledu? V českém prostředí zatím utopie

Led a mantinely polepeny reklamami, že se na nich často i ztratí kotouč. V českém hokejovém prostředí naprosto běžná věc, na níž jsou všichni zvyklí. Tento vizuální smog, který je však nutností s ohledem na finanční příjmy, by v budoucnosti mohl mít řešení. Virtuální reklamy. Ty by se vsadily jen do televizního přenosu, zatímco na stadionu by byl led čistý. Do této pohádkové představy je však zatím dost daleko.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ilustrační foto.