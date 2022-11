HOKEJ ONLINE: Proti Švédům v bráně s Langhamerem, debut prožije Poulíček

Mimo sestavu tak pro souboj s výběrem Tre kronor zůstanou vedle Vitoucha útočníci Marek Zachar s Patrikem Zdráhalem a obránci Martin Jandus s Davidem Němečkem. Zatímco Vitouch s Jandusem si tak budou muset na premiéru v národním mužstvu počkat, dočká se jí Poulíček. Ten sice nefiguroval v původní nominaci, ale obdržel pozvánku dodatečně poté, co se kvůli zranění omluvil jiný útočník Jiří Černoch z Karlových Varů.

Sparťané Vitouch s Jandusem by se měli dočkat po přesunu mužstva do Turku, kde se o víkendu odehrají zbývající zápasy turnaje. "Máme samozřejmě nějaký plán, podle kterého chceme vidět v akci všechny pozvané hráče. Doufám, že ten náš plán neovlivní nějaká zranění či něco dalšího, ale to budeme řešit až po zápase. Zatím žádný problém není, všichni jsou v pořádku," ujistil Zábranský.