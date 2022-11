Špaček našel ve švýcarské pidivesnici ráj, který mu může pomoct ke zlomové sezoně

Mohlo by se zdát, že je teď ve Špačkově kariéře všechno růžové, jenže každý sportovec dychtí po výhrách a ty jsou nyní pro něj něčím zapovězeným. S klubem prohrál posledních osm zápasů, k tomu přibyla i čtvrteční porážka se Švédskem, a tak 25letý útočník říká: „Individuálně se necítím špatně, ale týmově máme velkou krizi a trochu deku. Ale pořád je to jen začátek sezony."

„Loni jsem byl ve švédské Frölundě, kde jsou skvělí fanoušci, a tak jsem si myslel, že mě nemůže nic překvapit. Když nás ale v létě představovali, byla narvaná celá hala. Nechyběly dýmovnice a vlajky. Řekl bych, že jsou to spíše fotbaloví fanoušci. A Ambri? To je pidivesnice s baráky v kopcích a jednou benzinkou. Projedete ji za tři minuty. Jedete na zápas a všude jsou krávy, až jsem si zpočátku říkal, kde to jsem," vypráví s úsměvem.

On i jeho spoluhráči tak bydlí ve 40kilometrů vzdálené Bellinzoně, jinak nádherném městě zařazeném na seznamu UNESCO. Autem to mají na stadion půlhodiny, zároveň nějakých sto kilometrů do italského Milána. A tak tu byl už Špaček na výletě s přítelkyní a taky dvakrát s klubovým i reprezentačním parťákem Filipem Chlapíkem na fotbale. A plánují to znovu.