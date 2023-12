Trable libereckého Hrenáka. Kariéru mu znovu komplikuje vážná nemoc

25letý slovenský gólman se před sezonou po sedmi letech strávených v zámoří vrátil do Evropy a v Liberci začal soutěž v brance, stihl ovšem jenom devět zápasů s úspěšností 89,74 procenta. Naposledy chytal 22. října proti Plzni a poté ještě jednou kryl záda Danielu Královi na střídačce. Od té doby absentuje. „Je nemocný,“ znělo od Bílých Tygrů.

Po prohře s Kometou 1:6 kouč Filip Pešán přidal ne právě optimistické podrobnosti. „Nevypadá to s ním dobře. Už se skoro plánoval jeho návrat, ale ten se teď zase na neurčito oddálil a moc nevěřím v to, že se v následujících týdnech, ne-li měsících, Dávid vrátí,“ poznamenal Pešán a nastínil i diagnózu.

„Vím, že měl zápal plic a že se mu diagnóza asi vrací zpátky. Evidentně mu nezabral nějaký typy antibiotik, takže teď lékaři zjišťují, jaký lék by mu mohl pomoci nejvíce. To je vše, co o tom vím,“ dovysvětlil. I proto Bílí Tygři v předminulém týdnu přivedli z Litoměřic k mladému Králi dalšího brankáře Lukáše Paříka.