Svěřenci trenéra Radima Rulíka získali ve třech zápasech sedm bodů a zajistili si postup do čtvrtfinále. "Máme to dobře rozehrané. Myslím si, že výkony byly zatím dobré, konkurenceschopné," pochvaloval si obránce David Jiříček v on-line rozhovoru s novináři.

"Jsme rádi, že ohlasy jsou kladné, ale vše se může ještě zkazit. Máme před sebou poslední zápas ve skupině a pak čtvrtfinále. Nečeká nás nic jednoduchého, ať půjdeme na kohokoliv. To, co je teď před námi, je nejdůležitější. Pak se můžeme koukat dále," podotkl devatenáctiletý bek.

Český tým se v Kanadě zatím prezentuje aktivním a ofenzivním hokejem, do útočných akcí se hodně zapojují i obránci, kteří vstřelili již sedm gólů. Alespoň jeden kanadský bod si připsalo už 18 z 21 hráčů, kteří zasáhli do hry. "To je fajn. Naposledy proti Švédsku jsme celý zápas točili čtyři lajny, do hry zasáhlo třináct útočníků, sedm beků a každá formace měla šance a měla něco ze hry," těšilo Jiříčka. Konkrétně ocenil výkony brankáře Tomáše Suchánka. "Chytá super," řekl.