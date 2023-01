„Češi měli štěstí na svojí straně. Je to hrozné, cítím obrovskou prázdnotu," soukal ze sebe střelec jediného švédského gólu v utkání Ludvig Jansson. Po jeho trefě z úvodu druhé třetiny Seveřané vedli až do šedesáté minuty, kdy poprvé překonal skvělou defenzívu soupeře v čele s brankářem Carlem Lindbomem při risku bez gólmana David Jiříček.

„Podle mě to bylo podražení. Rozhodčí ale asi viděl něco jiného. Teď už s tím ale nic neuděláme," stěžoval si Östlund, jenž krátce před inkriminovaným momentem málem překonal brankáře Tomáše Suchánka.

„I já si samozřejmě myslím, stejně jako všichni Švédové, že to mělo být vyloučení. Od rozhodčího jsem žádné vysvětlení neslyšel, ale podle mě to bylo jednoznačně na vyloučení," přikyvoval Jansson.

„Chtěli jsme, aby po tom zákroku následovalo vyloučení, ale měl jsem pocit, že rozhodčí už nechávají zápas více méně plynout. Ve zpětném pohledu je to pro nás hodně hořké, ale nechci se na nic vymlouvat," komentoval situaci kouč Magnus Hävelid.

Ten měl jinak pro výkon svého týmu jen slova chvály. „Myslím, že jsme odehráli svůj vůbec nejlepší zápas na turnaji. Byl to těsné, teď trpím spolu s klukama," dodal.

I komentátor listu Aftonbladet Hans Abrahamsson má za to, že na Česko nestačil ani nejlepší švédský výkon na mistrovství. Jedinou slabinou Hävelidova výběru se podle něj opět ukázala špatná hra v přesilovce. A to obzvlášť v téměř dvouminutové početní převaze pěti proti třem ve druhé třetině, kdy mohli jít Skandinávci do dvougólového trháku.