Jsem vděčná za každou minutu na hřišti, říká Stříšková. S házenou chce skončit už do třiceti

Náš výkon se pomalu zvedá, v sobotu jsme ukázaly, že můžeme hrát i s lepšími týmy jako je Maďarsko. Bylo to velmi vyrovnané utkání a porazily jsme se vlastními chybami, škoda.

O tom, jestli postoupíte do hlavní fáze mezi 24 nejlepších týmů světa, tak rozhodne až pondělní duel se Slovenskem. Co od něj čekáte?

Poprvé budeme v roli favoritek, věřím však, že se s novou pozicí popasujeme. Nervozita po dvou porážkách je trochu vyšší, bude to zápas o všechno, ale stále jsme naladěny pozitivně.

Vy jste byla už na mistrovství Evropy v Dánsku před rokem, kde jste ale zůstávala na tribuně. Co říkáte na to, že teď jste si za úvodní dva duely zahrála celkem půl hodiny?

Už na šampionátu v Dánsku jsem alespoň čerpala energii a užívala si atmosféru v týmu. Dalo mi to cenné zkušenosti, které teď můžu využít. Jsem vděčná za každou minutu na hřišti, už nejsem jen v hledišti a konečně můžu holkám pomoct. Nečekala jsem, že si tolik zahraju.

Ano, občas za ní zajdu a ochotně mi poradí. Jsem za to ráda. Verča je hráčka světové úrovně, úplně jiný level.

Do reprezentace jste se dostala jako levé křídlo, ještě v patnácti letech jste ale hrála na střední spojce. Proč jste post změnila?

Co nakonec pomohlo?

Určitě bych nemohla střílet z dálky, to je nevýhoda. Ale podle mě střední spojka může být malá. To jsme poznaly i na přípravném turnaji v Chebu. Islandská spojka Sandra Erlingsdóttirová byla stejně vysoká jako já a hrála výborně. Se 159 centimetry to je ale složitější v obraně, nemám moc šanci blokovat střely a vyhrávat tvrdé osobní souboje.