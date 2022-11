Opora házenkářek Jeřábková věří v úspěšnou přestavbu. Ale čeká nás spousta práce, ví

I proto, že v klubu ji rovněž trénuje Nor, Jeřábkové severská mentalita vyhovuje. „Ole Gustav Gjekstad s Bentem Dahlem jsou sice povahově odlišní, ale házenkářské myšlení mají podobné. Snaží se co nejlépe připravit hráčky fyzicky. Posilovna je pro ně nejdůležitější. Bez ní nejde předvést na hřišti pořádný výkon," vysvětlovala. „Mně samotné chvíli trvalo, než jsem tuhle myšlenku přijala za svou. Právě až v Norsku jsem si uvědomila, že mi posilovna taky dává velký smysl," pokračovala.

Vzdálila se tak od přítele, s nímž je už sedm let a pomáhá vychovávat jeho jedenáctiletou dceru. „Samozřejmě je to náročné. Ale oba víme, že to takhle není napořád. Mám od něj neuvěřitelnou podporu. Navíc hodně cestuje a pokaždé, když má trochu času, tak za mnou vyrazí. Dostali jsme skvělou skupinu v Lize mistrů. Most, týmy z Maďarska, Německa nebo Slovinska, takže i během sezony se aspoň trochu vidíme," je ráda Jeřábková.