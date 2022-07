Proč Pérez zaspal při restartu a přišel o třetí místo? Asi o den dřív pil tequilu, ztepal ho šéf

"Je velká škoda, jak do výsledků dnes zasáhla fáze VSC. To by se nemělo stávat," zlobil se Pérez. "George měl evidentně lepší informace a nachystal se lépe."

Je ale zvláštní, že by z celého startovního pole na restart doplatil jen Pérez, naopak je velmi reálné, že prostě chyboval. Může za to i způsob jízdy, který během VSC musejí piloti dodržovat. Ti se musejí v každém minisektoru tratě držet předepsaného času. Přičemž na volantu mají tzv. deltu, která jim ukazuje, o kolik desetin sekundy jsou za tímto předepsaným časem. Když zpomalí, přesně vidí, o kolik mohou zrychlit, aby drželi předepsaný čas.

Byla to loterie, která mu vyšla. Týmy ani jezdci totiž přesně neznají čas, kdy k restartu dojde (proto to rozmezí 10 až 15 vteřin), a tak prostě musejí někdy padnout do výstřelu jako sprinteři na stovce. A občas jim to pak přihraje stupně vítězů, zatímco zesměšněný sok si může dát jen tequilu, aby utlumil zlost.