Red Bull může v Japonsku získat Pohár konstruktérů, Norris chce přísnější tresty

„Myslím, že v Suzuce budeme zase rychlí. Měl by to být pro naše auto dobrý okruh. Závodění je zde vždy zábavné, takže doufám, že jakmile vyjedeme na trať, budeme se pohybovat vepředu,“ uvedl Verstappen.

„Poslední dva závody se nám povedly, ale bylo to i tím, že jsme jeli na tratích, které našemu vozu seděly,“ řekl Sainz. „Nepřekvapilo by mě, kdyby se teď Red Bull zase vrátil do popředí a vyhrál až do konce sezony všechny závody. Singapur nám dal šanci a my jsme v něm zvládli všechno dobře. Stále si ale myslím, že porazit Red Bull ve zbytku sezony bude velmi těžké,“ doplnil.