Závěr v Abú Zabí kaňku na F1. Obávám se, aby Hamilton neskončil, říká Král

Závěr letošního šampionátu byl nejdramatičtější za víc než deset let. Vyvolal však mnoho rozporuplných diskusí. Jak jste ho vnímal vy?

Byl skutečným vyvrcholením sezony, v němž eskalovaly emoce a souboj obou jezdců i týmů až do posledního okamžiku. Většina z nás si určitě přála, aby se o titulu rozhodovalo v posledním kole závěrečného závodu. To se splnilo. Vzhledem k průběhu sezony by si titul zasloužili oba piloti, což ale nejde, takže zůstává oslava nového šampióna, ale i nepříjemná pachuť ze způsobu, jakým závod skončil. Mám na něj dva odlišné pohledy.

V čem spočívají?

Ten první je pozitivní v tom, že máme nového mistra světa. Změna na pomyslném trůnu je důležitá pro budoucnost formule 1. Podle mne přibude fanoušků. Dominance Hamiltona a Mercedesu už mnohé odrazovala, podobně jako když suverénně vyhrával Michael Schumacher s Ferrari. Verstappen se ohromně zlepšil, titul si určitě zaslouží, ale...

Ten druhý pohled...

Zůstává obrovská kaňka a z ní pramenící pachuť ze samotného závěru závodu. Těžko se s tím sám vnitřně vyrovnávám.

Na čem tu kaňku vidíte?

Na ohnutí pravidel v samém závěru, a to hned dvakrát. Ředitelství závodu mělo udělat maximum, aby se rozhodlo v regulérním souboji na trati. Závod se měl dojet za safety carem, restart Hamiltona jasně znevýhodnil. V podstatě musel prohrát, neměl už možnost se bránit, přitom závod ovládl zcela suverénně. Ze závěru se stala, jak já říkám americká show a Hamilton byl obětním beránkem. To se mi nelíbí, to je ta kaňka a pachuť. Do té situace vlastně nemohl promluvit ani jeden ze závodníků. Závěr posledního závodu udělal kaňku na celé sezoně, která byla jinak skvělá. Kdyby se tohle vinou rozhodnutí vedení závodu nestalo, Hamilton by vyhrál a získal osmý titul. Jak jsem řekl, přál bych ho oběma.

Zmíněná situace vlastně nastala po havárii Nicholase Latifiho s Williamsem. Co pak udělalo ředitelství závodu a sportovní komisaři špatně?

Po bitvě je každý generál. Řeknu svůj názor. Variant bylo samozřejmě víc, nabízelo se třeba vyvěsit červenou vlajku a závod přerušit. Auta by zajela do boxů, přezula a při restartu na poslední kolo nebo i dvě či tři by všichni měli stejné podmínky. Faktem je, že Latifiho havárie nebyla tak závažná, aby se vyvěšovala červená vlajka. Závod se ale mohl dojet za safety carem, čímž by vyhrál Hamilton. Verstappen za safety carem stihl vyměnit pneumatiky, a navíc mu komisaři doslova odklidili z cesty všechny vozy, které byly o kolo zpět, a on by je musel předjíždět. Tohle ne zrovna regulérní řešení odsoudilo Hamiltona k porážce.

Takže Hamilton a Mercedes žádnou chybu neudělali?

Myslím si, že neudělali. Jistě, mohli také zastavit při safety caru a obout čerstvé pneumatiky jako to udělal Red Bull. Ale Hamilton vedl, měl náskok přes deset sekund. Kdyby zastavil, Verstappen by reagoval jinak, pravděpodobně by nezastavil. Tento manévr by se jim v konečném důsledku nemusel vyplatit, a nebylo by to v sezoně poprvé. Závod se mohl a měl dojet pod safety carem, takže by se o první pozici připravili sami. Podle mne neudělali nic špatně a celý závod odjeli fenomenálně. Z tohoto pohledu si titul zasloužil Hamilton. Došlo však k ohnutí pravidel, o němž jsem v úvodu hovořil, a to ho stálo titul.

Jako závodník jste zažil spoustu dramatických momentů s pozitivním i negativním koncem. Co podle vás Hamilton po závodě cítil?

Obrovskou frustraci a křivdu. To, co se stalo, bylo hodně mimo mantinely pravidel, byť v průběhu sezony se jeden i druhý pohybovali na jejich hraně nebo třeba i mírně za ní. Tohle ale bylo už moc.

Mercedes se dožaduje změny výsledku závěrečného závodu u Mezinárodního odvolacího soudu FIA. Má podle vás šanci uspět?

Určitě je správně, že se odvolávají, protože pravidla byla, jak jsem řekl, ohnuta v jejich neprospěch. Jakou ale mají šanci si netroufnu odhadnout.

Což když Mercedes neuspěje?

Pak se obávám, že Lewis Hamilton skončí, protože on je velmi citově založený, a tohle byla opravdu obrovská křivda. Na mne tak působil už po skončení závodu, ale to byl pod vlivem velkých negativních emocí. Samozřejmě ten pocit se může změnit, ale nemusí...

Když bude pokračovat, má podle vás šanci získat rekordní osmý titul příští rok?

Pokud překousne tento negativní zážitek nebo Mercedes spor vyhraje, pak to pro něj může být o to větší motivace. Mercedes bude silný, chystá nové auto a Hamilton díky svým zkušenostem by byl ve výhodě. Místo odcházejícího Valtteriho Bottase přijde mladý dravec George Russell z Williamsu. Borec, který mu nedá nic zadarmo, ale když je třeba, pomůže.

Zažívá formule 1 výměnu generací?

Už se děje naplno. Verstappen je nejzkušenějším představitelem té nastupující. Měl štěstí, že byl ve velkém týmu velmi brzy. Podobně i Charles Leclerc. Mladí jezdci, nejen zmíněný Russell, ale třeba Lando Norris, i další jdou delší cestou přes menší týmy. I malé stáje ale mají šanci se zlepšovat a prosazovat, čehož je příkladem McLaren. Z té starší generace tu pak zbývají vlastně už jen Hamilton a Daniel Ricciardo, třicítku překročil i Sergio Pérez. Kimi Räikkönen končí, otázkou je, jak to bude dál se Sebastianem Vettelem a Fernandem Alonsem.

S nadsázkou se říká, že jezdec je mezikus mezi sedačkou a volantem. Jaký podíl má podle vás na celkovém výsledku, zkuste to říct v procentech?