Franc začal triumfem. V juniorské Grand Prix se na Markétě představí dva Češi

„Deset let jsem na podobný výsledek čekal. Překvapil jsem mile sám sebe a úplně zaskočil světovou konkurenci. Snad poprvé za čtvrt století kariéry jsem během závodu neudělal žádnou jezdeckou chybu," tvrdil jezdec pražské Markéty, který před červnovým pokračováním seriálu v Rzeszowě pochopitelně vede průběžnou tabulku mistrovství světa na dlouhé dráze. Domů si jako vítěz přivezl stříbrnou replíku historické plochodrážní přilby. „Cenná trofej i silný zážitek, včetně poslechu české hymny," líčil Franc.

V Praze už se ale všechno chystá na plochodrážní Grand Prix, která má termín 3. června a divokou kartu pro domácího jezdce dostal Václav Milík. „Mám dost podobný pocit jako před šesti lety, kdy jsem na Markétě při Grand Prix skončil třetí. Letos se zatím taky vezu na docela úspěšné vlně," vyprávěl Milík, který pravidelně boduje v polské lize v barvách Krosna a doslova září ve švédské lize.

„S klubem Piraterna Motala, kde se mnou jezdí i polští bratři Pawličtí vedeme tabulku. Tím, jak se mi letos prakticky na všech frontách daří, tak mi drží i hlava. Psychická pohoda je děsně důležitá," říká český plochodrážník, jenž dostal i jednu z pěti divokých karet do celého seriálu ME.

Už tuto sobotu Milíka také čeká první díl kvalifikace o Grand Prix 2024. „Cíl mám jediný, postup do Chalellnege a tam si konečně vyjet pravidelnou účast v seriálu," vykládá čerstvý třicátník. „Narozeniny jsem měl před třemi dny a cítím se furt stejně. Věk je v pohodě, není mi ještě tolik," usmívá se.

Ouverturou pražské Grand Prix bude už 2. června od 18.50 h první ze tří závodů SGP2, juniorského seriálu o světový titul pro jezdce do 21 let. V žádné ze tří kvalifikací se sice českým talentům místo vyjet nepovedlo, ale Petr Chlupáč nakonec obdržel od promotéra divokou kartu pro celý šampionát. „Rád bych doma na Markétě ukázal, že si to místo zasloužím a určitě se budu snažit vylepšit své dosavadní maximum, kterým je páté místo. Ideálně chci v Praze na bednu," připustil.

Smolařem kvalifikačního závodu v Pardubicích byla Daniel Klíma, jenž po nezaviněném pádu ztratil šanci na postup, a ještě si natloukl pravou nohu, takže aktuálně chodí o berlích.

„Soupeř to přede mnou položil a neměl jsem se kam vyhnout. Mám ale týden na to, abych se dal zdravotně do kupy a snad to jde správným směrem. Dali mi alespoň divokou kartu pro závod SGP2 v Česku a chci věřit, že jsem si veškerou smůlu už vybral," vyprávěl.

Foto: www.speedway-prague.cz Zaplněný pražský stadion, ilustrační foto.