DAKAR ONLINE: Rallye vstupuje do drsnější poloviny. Skvěle jede Michek

Rallye Dakar vstoupila do své druhé poloviny, kterou pořadatelé už dopředu označili za tu drsnější část. A hned první etapa po přestávce dokazuje, že únava startujících i haprující technika si vybírají dan. Po prvních pár kilometrech skončil motocyklista Joan Barreda, doposud osmý. Nehodu měl také Carlos Sainz a i on byl převezen do nemocnice. Henrik Lategan, druhý v autech, musel opravovat vůz a ztratil 45 minut. Naopak Češi rozjeli erzetu slušně a třeba motocyklista Martin Michek je sto kilometrů před cílem osmý. V popředi jsou i češti "kamioňáci". Jak si povedou dál, sledujte v online reportáži z 9. etapy na Sport.cz.

Foto: Flickr Aleše Lopraise Aleš Loprais na Rallye Dakar 2023.Foto : Flickr Aleše Lopraise

Článek Na účastníky čeká 358 měřených kilometrů, které je i s přejezdem zavedou z Rijádu do Harazu. Erzeta má být náročná především pro navigátory a v závěru dojde také na písečná dunová pole. Vlastně půjde ale "jen" o jakousi předehru, protože v dalších dnech karavana vjede do Pusté končiny, čtvrté největší poušti světa, která má být pro závodníky drsným testem i sítem. „Čekám hotové peklo," říká kupříkladu motocyklista Martin Michek. A Aleš Loprais, vedoucí muž kategorie kamionů, přidává: „Letos to opravdu pořadatelé připravili výživně a chtějí, ať se o tomto Dakaru dlouho mluví." SLEDUJTE ONLINE: 9. etapa: Rijád - Haraz (686 celkových km/358 měřených) Martin Michek dává na Dakaru dohromady zraněnou nohu. Zatím se to nelepší, hlásíVideo : Orion Moto Racing Group Piloti Buggyry si prohodili "holku". Dostane Martin Šoltys od Josefa Macháčka výchovné?Video : Buggyra Racing Martin Michek přitom jede se zraněným kotníkem a bylo nejisté, jak moc ho to v nejbližších etapách ovlivní. Nicméně úterní rychlostní zkoušku zvládá skvěle. Vyhnul se navigační pasti, do které se chytila řada jiných, a sto kilometrů před cílem je osmý. Kamiony odstartovaly později, na prvním mezičase je Martin Macík druhý a Aleš Loprais třetí.