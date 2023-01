DAKAR ONLINE: Velké motocyklové finále je tu. První dva jezdce dělí jen 12 vteřin

To v motocyklech je první trio naskládáno v minutě a půl, přičemž mezi vedoucím duem týmových kolegů továrního KTM je nicotných 12 vteřin. Australan Toby Price je první, Argentinec Kevin Benavides hned za ním. A když se dva perou, může se třetí smát, protože ani Američan Skyler Howes není se ztrátou minuty a půl bez šance. „Bude to boj až do cílové pásky, dám do toho všechno a budu zvědavý, jak to dopadne," řekl Price. A Benavides u jeho slov jen souhlasně přikyvoval a uvedl: „Pojedu, jak nejlépe umím. A budu zvědavý, co se ve finiši dozvím."