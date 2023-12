Jak se připravit na Dakar? Vyrazit na motorce do Chorvatska a osedět si zadek, říká nováček Prokeš

Během jedné dakarské etapy ujedou účastníci klidně 600 kilometrů. Značnou část z toho zaberou přejezdy po běžných komunikacích. Pro mnohé závodníky to znamená úmorný a psychicky náročný čas. Pro Martina Prokeše to však neplatí. „Ty dlouhé přejezdy mi vyhovují, baví mě. Mám cestovní enduro motorku, vzal jsem na ni svoji přítelkyni a odjeli jsme do Chorvatska. Tisíc kilometrů tam, tisíc zpátky, ať mám prdel trochu osazenou,“ usmál se rodák z Krásného Pole u Ostravy.