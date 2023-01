Loprais je na Dakaru znovu druhý. Skvěle zajel Prokop, Michek mluvil o peklu

Zažil tu dva skvělé dny, teď mu ale Rallye Dakar ukázala svou odvrácenou tvář. Martin Macík měl po vítězství v prologu i nedělní úvodní etapě při pondělním pokračování technické potíže a nabral manko hodinu a půl, ovšem po opravě už do cíle pokračoval ve slušném tempu.

Přišel tak o celkové vedení, které nyní patří van Kasterenovi, za nímž je Aleš Loprais (+2:43). Po stupních vítězů sahal i v pondělí čtvrtý Jaroslav Valtr, průběžně je o místo výš.

Foto: Racing ZM Buggyra, ČTK Jaroslav Valtr s kamionem Tatra na Rallye Dakar 2023.Foto : Racing ZM Buggyra, ČTK

Hodně vydařenou etapu má za sebou Martin Prokop. Na vítězného Násira al-Attíju sice ztratil 19 minut, ale vzhledem k problémům ostatních je klasifikován jako osmý. Celkově je pak po penalizaci soupeřů sedmý, vede Španěl Carlos Sainz.

"Včera to bylo jen na rozpinkání, zatímco dneska to byla jedna z nejtěžších dakarských etap. Osmdesát procent bylo kamení, což je fakt extrém. Jeli jsme opravdu co nejpomaleji, ale vyplatilo se. Defekt jsme měli až 18 kilometrů před cílem, tam jsme pár minut ztratili, protože jsme pak jeli v prachu. Jinak jsme jeli hodně disciplinovaně. Super erzeta a je vidět, že se nesmí po první nepovedené etapě skládat zbraně," uvedl Prokop.

Totálně vyčerpaný Martin Michek a jeho první dojmy z druhé etapy. Potřebuju dobít baterkyVideo : Moto Racing Group

Mezi motorkáři vyhrál Američan Mason Klein, který rovněž vede průběžné pořadí. Martin Michek dorazil na 21. místě a celkově je 18. Milan Engel dojel 39. Pořadí se však ještě může promíchat, neboť pořadatelé opět rozdávají dodatečné tresty.

"Dnešní speciálka byla dost hustá, zase samé kamení. Také to byl navigační oříšek se zajímavými věcmi. Prostě pravé dakarské peklo. Co mám zprávy, tak všichni jsou opravdu hotoví z této etapy, protože 430 kilometrů to jenom drncalo a foukal protivítr. Fyzicky jsme vycucaní. Nebylo to vůbec jednoduché, takže jsem rád, že jsem v cíli a budu se připravovat na zítřejší den," uvedl Michek po dojezdu.

Podobně mluvil také jeho týmový kolega Milan Engel: "Začátek Dakaru je fakt hodně náročný. Trpíme tady na ruce, máme vyklepané zápěstí, namožené celé tělo. A určitě dostaneme ještě zabrat. Bylo to 430 dlouhých kilometrů, vůbec mi to neutíkalo. Celý první úsek byl po kamení. Trápil jsem se, myslel jsem, že to tempo, které mám, není dobrý."

Nakonec z toho ale byl pro Engela slušný výsledek.

Do desítky se rovněž probil devátý čtyřkolkář Zdeněk Tůma, který však ke konci etapy měl nepříjemnou nehodu. "Asi patnáct kilometrů před cílem jsem jel moc rychle a vykopla mě jedna vlna. Čtyřkolka udělala kotrmelec, já jsem letěl naštěstí vedle. Nic vážného se mi nestalo, mám pár odřenin. Mám ale bohužel rozbité přístroje na čtyřkolce, což je teď velký problém. Budeme to muset spravit a nefunkční části vyměnit, abych mohl pokračovat," řekl.