ANTOŠOVA BŘITVA: Promluvil kritik Lojza. Pasáž o Ukrajincích u nás v luxusních autech mi vadí

Musím říct, že s jeho slovy nesouhlasím. Na druhou stranu se ale sám sebe ptám, jestli dál chceme mít za prezidenta svazu člověka s pouze politicky korektními vyjádřeními. Nebo chceme člověka, který říká své názory? Které někdy třeba nemusejí být totožné s těmi, které říká hokejový svaz ústy svého tiskového mluvčího.

A zároveň se sám sebe ptám, jestli je taková doba říkat své názory, nebo se chceme držet takové té politické roviny, kdy všichni mluví hodně dlouho o ničem a nikdo jim vlastně nerozumí. To je jako když se v politice mluví o sportu a nikdy se neřekne to gró - že sport je tady druhořadá záležitost, peníze do něj v tuhle chvíli nejdou a politiky sport vůbec nezajímá. Vždycky ale přijde dlouhé a nesrozumitelné vyjádření, které většinou končí tím, že pracovní skupina na tom dělá a během několika týdnů či měsíců budeme vědět víc. A o mládežnickém sportu se nemluví už vůbec...

Alois Hadamczik se teď naopak vyjádřil konkrétně a je na každém, jak se k tomu postaví. Můžeme s ním nesouhlasit, ale je to prostě jeho vyjádření. Překvapilo mě, že byl až takto konkrétní. Že neřekl, že se vyjadřovat nebude. Zdá se mi, že v tuhle chvíli mluvil jako kritik Lojza, nikoliv jako prezident svazu. Asi si neuvědomil, že už je šéfem Českého hokeje a právě proto by měl některá svá vyjádření korigovat.

Mně osobně na celém jeho rozhovoru vadila zejména ta pasáž o Ukrajincích jezdících u nás v luxusních autech. Proč že nejsou doma ve válce. My neznáme jejich životy, stejně tak nevíme, co je za odchodem Rudolfa Červeného do Vladivostoku.

S odchody českých hráčů do KHL nesouhlasím, protože Rusko je v tuhle chvíli částečně náš nepřítel. Brát to ale z jedné vody, že všichni Ukrajinci v Česku s drahými auty jsou špatní? Vždyť o nich nic nevíme. Můžou mezi nimi být lidé, kteří tu pracují pro cokoliv, aby vydělali peníze a pomohli Ukrajině.

Přijde mi, že v naší společnosti, která se začíná dělit, je silný argument, ať se podíváme, jaké drahé věci si u nás Ukrajinci pořizují, jak jezdí v luxusních autech. Úplně se to tím začíná štengrovat, proto Hadamczikův rozhovor není zrovna moc šťastný.

A ještě k těm klukům mířícím nyní do KHL. Byť s tím nesouhlasím, rozhodně je neodsuzuji. Ze své zkušenosti vím, že hokejová kariéra je strašně krátká, a když jim někdo nabídne slušné peníze? Přestože jít do KHL může možná být lidsky zvrácené, dotyčný se prostě nějak rozhodne i proto, že omezený čas své kariéry se snaží co nejvíce využít k tomu, aby se finančně zabezpečil.