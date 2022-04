CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Nadstavba? Nejsem jejím zastáncem. Třeba prostřední skupina je blbost na entou!

„Ve svých glosářích nechodím po povrchu, nezabývám se v nich jen formou. Chodím do hloubky. Ale bohužel ne až do takové, z prostorových důvodů. Vnímám své glosáře tak, že se fanouškům, sponzorům, mecenášům a dalším, snažím otevírat okna, nové úhly pohledu. V tomto glosáři otevřu úhel pohledu na nadstavbovou část české ligy, která začala o víkendu.

Nadstavba vzbuzuje rozporuplné názory. Má řadu odpůrců, ale i zastánců. Obecně jde ale pořád o vztah mezi obsahem a formou. Přijde mi, že český fotbal upadl do přemíry povrchnosti a PR. K tomu, jak se věci v něm lakují. Ať se vymýšlejí jakékoli vestavby, přístavby, nadstavby, pořád řešíme jen formu. Ale neřešíme obsah. Vysvětlím na příkladu.

Budete řešit, jestli pivo podávat v oranžové sklenici, v tlusté sklenici, nebo ve dvojdecce, v tupláku, v krabici, v plastu. Ale tím klíčovým, jestli se jedná o pivo špičkové, nebo jde o patoky, se zabývat nebudete. Tím vůbec nechci říct, že český fotbal jsou patoky. Jen chci upozornit, že k těm patokům poměrně rychle směřujeme.

Ano, řešme formu, jak by to mělo vypadat, ale věnujme jí dvacet procent času. Zbývajících osmdesát procent řešme obsah! Nejen, co se odehrává na hřišti, ale i další věci, o kterých píšu pravidelně v glosářích.

Ještě se vrátím k přirovnání k pivu. Pokud je špičkové, můžete ho vypít ve všem. Pokud jsou to patoky, nepomůže mu vůbec nic. Pokud jde o produkt s velkým P - což jsou anglická liga, španělská, německá liga - a zabýváte se na prvním místě obsahem. Potřebujete k tomu formu maximálně z dvaceti procent. Tyto zavedené značky nepotřebují žádné blbiny, tedy nadstavby. Protože tento produkt je sám o sobě vysoce kvalitní. Kdežto u nás čepujeme, co čepujeme, a řešíme, jak bychom to zabalili nadstavbou a podobně.

Teď otevřu druhé okno pohledu. Kdysi jsem byl v televizním studiu s někdejším šéfem Teplic, nebožtíkem Františkem Hrdličkou a Dušanem Svobodou, nynějším předsedou Ligové fotbalové asociace. Říkal jsem, že třicet soutěžích utkání za rok je nesmyslně málo. Od konce podzimu do začátku nového ročníku, což je zhruba sedm měsíců, odehraje drtivá většina týmů čtrnáct ligových zápasů. Tedy v průměru dvě utkání za měsíc. Ty šťastnější si zahrají o několik zápasů víc díky účasti v evropských pohárech nebo v domácím poháru.

Ano, nadstavba zvýšila počet zápasů. Jde ale o to, kdo je s ní spokojený. Letos třeba Plzeň, možná trochu Sparta nebo Hradec Králové. Příští rok to bude třeba někdo jiný. Hradec má klid, takže najednou porazí Slavii v zajímavém utkání, ve kterém padne sedm branek. Je nadšený. Jenže z hlediska boje o titul se jedná o nesmyslný duel. Hradec nemůže hrát o titul, o poháry, nemůže ani sestoupit. Příznivcem tohoto druhu nadstavby nejsem. Nejsem přesvědčený, že nadstavba v této podobě zvyšuje kvalitu produktu jako takového. I když předpokládám, že nedělní zápas Slavie s Plzní bude vyprodaný.

Nejedná se ovšem pouze o skupinu, o titul, ale také o tu prostřední, kterou hodnotím jako blbost na entou. A skupina o záchranu... Proboha, tohle je další žert. Ze druhé ligy chtějí postupovat týmy bez stadionů, bez zázemí. To pak bude půlka ligy hrát někde jinde?