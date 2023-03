ECHO BUNDESLIGY: Hložek rozhodl, špička. S Hoffenheimem na dně jsem nepočítal

„Leverkusen zdolal Brémy 3:2. Napínavý zápas a zasloužený vítěz. Adam Hložek dal krásnou rozhodující branku hlavou a celkově podal kvalitní výkon. Už proti Ferencvárosi v Evropské lize hrál velice dobře, teď jen navázal s příchutí gólu. Špička. Budu čekat i na návrat Patrika Schicka, který do posledního utkání vůbec nezasáhl. Měl zdravotní problémy a dostal volno, aby se zase připravil. Určitě ještě potřebuje čas, aby chytil rytmus a dostal se do optimální formy.

Odpočinek dostal i mladý Florian Wirtz, je to logický krok. Také pauzíroval, když po dlouhé době začnete hrát, je potřeba se do procesu zapojovat postupně. Hodně se mluví o tom, že Wirtz dostane pozvánku do národního týmu, takže trenér reprezentace Hansi Flick mohl volno urgovat. Jinak je Wirtz po návratu špičkový, teď ještě zabere na fyzické kondici.

A na konec jedno nepříjemné téma, na dno soutěže se propadl Hoffenheim. Pro mě velké překvapení, vůbec jsem s něčím takovým nepočítal. Jak jsem psal minule, v klubu jsou jisté problémy. Přišel nový kouč Pellegrino Matarazzo, jenže zatím všech pět utkání prohrál. To je tristní bilance. Nabízí se otázka, jestli je to muž schopný mančaft nastartovat.

Hoffenheim sahal proti Freiburgu po bodu, ale celkově je situace velmi špatná. Teď mají jedinečnou příležitost se chytit doma s Herthou. Pokud to ale nezvládnou, budeme mluvit jednoznačně o velkém adeptovi na sestup. Pavlu Kadeřábkovi ale nemůže trenér říct ani slovo, je to srdcař a ví, o co týmu jde. Jakmile se dostanete do podobných vod, má vše úplně jiný charakter. Hoffenheim byl zvyklý hrát o poháry a teď se uvidí, jak se mentálně připraví. Musí být vidět zkušení fotbalisté, kteří dokážou v záchranářském boji obstát."