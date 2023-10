ECHO BUNDESLIGY: Milimetrové ofsajdy u gólů Krále a Saného? Hodně nešťastné

„Takovým šlágrem víkendu byl střet Dortmundu s Unionem Berlín, dvou účastníků Ligy mistrů. Bylo otázkou, jak se na Unionu podepíše šest soutěžních proher za sebou, někdy hodně smolných. Paradoxně na nich nebylo nic znát, že by byli psychicky nalomeni. Zaslouženě vedli, byli nebezpeční. Dortmund duel otočil i díky střídání a změně rozestavení. Bylo období, kdy se spekulovalo o výměně trenéra Borussie Edina Terziče, teď však počítají čtyři ligové výhry v řadě a jsou na tom stejně jako Bayern.

Právě Bayern suverénně vyhrál, znovu musím zmínit Leroye Saného. Opravdu hraje v životní formě, je rozdílový. Proti Freiburgu mu navíc ještě jeden gól neuznali, podobně jako u odvolané trefy Alexe Krále šlo o milimetry. V první chvíli bych neřekl, že může jít o ofsajd. Nevím, já bych takové góly pouštěl. Často rozhoduje třeba rameno nebo špička nohy. Je rozhodně fajn mít VAR, všechno se zajíždí, ale podobné situace jsou pro mě hodně nešťastné.

K šestigólovému Sanému se přidávají i další, což je pro Bayern strašně důležité. Harry Kane se trefil osmkrát, o víkendu dvakrát rozvlnil síť Kingsley Coman, k tomu Jamal Musiala a další. Kvalita tam je a uvidíme. A co se týče Krále, vinou zranění vypadl z nominace reprezentace, v níž už něco odehrál. Jedna alternativa trenéru Jaroslavu Šilhavému vypadla. Nevím přesně, co se stalo. Přivodil si možná zranění při oslavě gólu, byla to situace, která se ve fotbale jen tak nevidí.

How the Bundesliga table looks after matchday 7 📊#MiaSanMia pic.twitter.com/On5yLu8qyY — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) October 9, 2023

Zpět k vývoji bundesligy. Nahoře se stále drží Stuttgart, o víkendu si poradil s Wolfsburgem a triumfoval pošesté za sebou. To je neuvěřitelné, stejně tak další hattrick útočníka Serhou Guirassyho. Za sedm zápasů dal neskutečných třináct branek a v Německu už se řeší jeho kontrakt, který je sice do roku 2026, ale obsahuje velmi přijatelnou výstupní klauzuli 20 milionů eur (cca 490 milionů korun). Těžko odhadnout, co se bude dít v zimě. Stuttgart však zatím neměl ty nejtěžší soupeře, do konce roku ho ještě čekají klání s Dortmundem, Bayernem, Leverkusenem nebo na Unionu. Vzpomeňme, že v Lipsku prohrál 1:5.

Zatímco Stuttgart je průběžně druhý, tak Leverkusen o bod ligu vede. Hodně se mluví o krajním obránci Alejandru Grimaldovi, jenž hraje ve skvělé formě. Připravuje šance, dává góly. Očekávalo se, zda bude povolaný do španělské reprezentace, jenže nestalo se. Vedení klubu se vyjádřilo, že to není normální, prý jaké by měl hráč ještě podávat výkony, aby byl nominovaný?

Podívejme se ještě na spodek tabulky, kde se nic moc nového neudálo. Poslední Kolín dostal trojku v Leverkusenu, předposlední Mohuč vyválčila remízu 2:2 na Gladbachu a Bochum uhrála remízu v Lipsku, kdy gólman Manuel Riemann chytil dvě penalty. Tyto tři týmy jako jediné zatím ani jednou nevyhrály.

Hodně se spekuluje o pozici trenéra aktuálně patnáctého Augsburgu Enricu Maassenovi. Prohra 1:2 doma s Darmstadtem se rozhodně nečekala. Mají pět bodů, trápí se a zkušenější hráči si mají stěžovat, že po omlazení kádru to jen s nezkušenými borci nejde. Asi ne vše klape i ve vedení, protože generálního manažera Stefana Reutera, jenž dělal mimo jiné přestupovou politiku, přesunuli do nižší pozice. Naopak vidím, že v Mohuči a Kolíně jsou trenéři, kteří tam působí déle, mají nastavenou práci a získali určitý kredit. Tam zatím možné změny nevidím.

Z českých hráčů se dnes zaměřím na útočníka Mönchengladbachu Tomáše Čvančaru, který po střelecky velmi dobrém vstupu do soutěže v posledních duelech střídal, chodil na trávník jako žolík z lavičky. Na jeho pozici se rozehrál hlavně Francouz Alassane Plea, ale myslím, že trenér Gerardo Seoane bude sestavou rotovat. Důležité pro kluky je, aby byli zdraví a použitelní.