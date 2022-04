GLOSA: Nechte hokejisty mluvit. Je na čase zrušit pravidlo, které jim zamyká ústa

Možná bude Milan Gulaš či spíš českobudějovický Motor o deset tisíc chudší, možná stejný flastr vyfasuje také boleslavský kouč Rulík a lpěli-li bychom na doslovné a až absurdní liteře zákona, pak i třinecký trenér Varaďa by si nějakou pokutičku klidně zasloužil. V hokejové extralize už 20 let platí "náhubkové pravidlo", že se v den zápasu nesmí aktéři jakkoliv - tedy negativně i pozitivně - vyjadřovat k sudím. Dokonce nesmí ani naznačovat, aby nějaké zakázané poselství nezůstalo skryto mezi řádky. Nejspíš to byl v minulosti bohulibý záměr, leč v mém vidění světa už je dávno překonaný a z hokejové sbírky zákonů by si zasloužil být vymazán. Ať hokejisté prostě mluví!

Foto: Sport.cz s využitím ČTK/David Taneček Milan Gulaš z Českých Budějovic v diskuzi s rozhodčím během play off.Foto : Sport.cz s využitím ČTK/David Taneček

