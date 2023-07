MADE IN ENGLAND: Kovář v United? Za dva roky. Majitel Chelsea se musel změnit

„Brankář David de Gea neprodloužil smlouvu s Manchesterem United, strávil tam hodně let a asi sám cítil, že potřebuje změnu. Tím se otevřela dvířka pro našeho gólmana Matěje Kováře. Podle mě ale ještě není připravený na to, aby chytal za United.

Ano, ve Spartě podával kvalitní výkony, počítám, že i proto si ho Manchester zatím stáhnul na začátek přípravy. Může tam něco odtrénovat, ukázat se v akci trenérskému štábu, lidé z něj mu pak mohou říct, na čem by měl dál pracovat. A pak se měl vrátit do Sparty. To je podle mě ideální scénář pro něj.

Na Manchester United je v jeho případě ještě brzo. Kvality má, jednou třeba může být třeba i jedničkou United, ale teď ne. Myslím, že i oni ho ještě budou chtít nechat ve Spartě, kde by si určitě zahrál evropské poháry a zase se otrkal na jiné úrovni.

Sparťanský gólman Matěj Kovář přijde o EURO 21, není mu prý asi souzené. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Za rok si ho Manchester může stáhnout, a ještě ho následně poslat na hostování v rámci Anglie. Třeba do druhé ligy, která je velice kvalitní. Osahal by si anglický styl, který je jiný než jinde v Evropě. Plno týmů v Championship ještě nedávno hrálo Premier League, kterou by mnoho hráčů z ní mohlo z fleku hrát.

Vidím to takhle a Matějova velká šance v United by mohla přijít za dva roky, to už by byl daleko lépe připravený, kdyby to šlo tak, jak jsem popsal. Cítím, že Manchester v něm budoucnost vidí, počítají s ním, budou ho chtít postupně začleňovat. Nebo by mohl být třeba už za rok dvojkou, uvidíme. Bude záležet také na tom, koho United do brány přivedou. Mluví se hodně o Andrém Onanovi z Interu Milán. Kovář teď ale určitě chce hlavně chytat a nesedět na lavičce. Jeho vývoj je zatím skvělý, byla by škoda, kdyby se zastavil.

Velký třesk po příchodu trenéra Mauricia Pochettina probíhá v Chelsea. Už v některých minulých komentářích jsem říkal, že ať půjde k Blues jako kouč kdokoliv, bude muset mít kontrolu nad příchody a odchody hráčů. Myslím, že v tomhle byl největší problém minulou sezonu.

Majitel Chelsea Todd Boehly nakupoval hráče podle sebe, podle mě to vypadalo, že transfery s nikým nekonzultoval. Dělal je podle sebe a svých finančních možností, ale ti hráči mu nezapadali do týmu. Pochettino musel mít při svém příchodu podmínku, že si tým poskládá tak, jak chce. Zdá se, že to tak je.

Odešli Mateo Kovačič, Kai Havertz, Kalidou Koulibaly, N'Golo Kanté, nebo Édouard Mendy. A další jako Mason Mount budou následovat. Přišli Christopher Nkunku nebo Nicolas Jackson a někdo další by se taky měl ještě objevit. Dává mi to smysl. Chelsea dělá kroky, aby se minulá sezona neopakovala, v klubu na to určitě chtějí všichni zapomenout a být zase konkurenceschopní mužstvům vepředu. Věřím, že majitel pochopil, že to nejde dělat jako dosud, jen jména a vyhazování peněz tým a úspěch nedělají.

Když se zastavím u jednotlivých hráčů, Kovačič se mi líbil. Ale chtěl asi novou výzvu, a když zavolá Manchester City, těžko se takové nabídce odolává. Zvlášť když byl Guardiolův celek v uplynulé sezoně tak úspěšný a získal tři trofeje. Havertz odešel do Arsenalu, taky chtěl asi zkusit něco jiného. Myslím, že do stylu trenéra Mikela Artety bude zapadat. Těmto přesunům rozumím.

Trochu mě překvapil odchod stopera Koulibalyho, který strávil na Stamford Bridge jen rok, ale předpokládám, že Pochettino bude reagovat a obránce přivede. Mendy moc nechytal, jeho odchod se dal očekávat. Oba šli stejně jako Kanté hrát do Saúdské Arábie. Jsou tam peníze, všichni se tam teď hrnou, když je taková možnost. Kdoví, jak to bude za pár let.