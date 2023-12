RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: LFA to nezvládla, měla odložit celé kolo

Začal bych tím, že dle mého názoru se mělo odložit celé kolo, myslím si, že LFA udělala jednoznačně chybu. Samozřejmě, nikdo s tím nemohl dopředu počítat, tyhle podmínky jsou extrémní i na prosinec, osobně nepamatuji takovéto počasí, respektive takové množství sněhu. V duchu regulérnosti soutěže se mělo celé kolo přesunout, souhlasím s kouči všech čtyř týmů, které o víkendu nastoupily. Hlavně s trenéry Svědíkem a Jílkem, kteří byli opravdu rozhořčeni. Bylo to příšerné jak pro hráče, rozhodčí, diváky, vlastně pro všechny, i pro nás, kteří jsme to sledovali od televize.

Snažíme se tady dělat nějaký produkt, na který se dělají obrovské tendry, úroveň ligy jednoznačně roste, tímhle jsme se ale vrátili zase o pár kroků zpátky. V sobotu to s fotbalem nemělo nic společného, a že se v neděli odehrál jediný zápas? Zas a znovu se budeme zbytečně bavit o tom, jestli je liga regulérní? Co budou Olomouc se Slováckem říkat na to, že ostatní týmy budou hrát na relativně slušných terénech? Každý uplynulé kolo bude dohrávat jindy, termínů je dost, neříkejme, že není. Prostě by tam byla jedna vložená středa od šesti a hotovo.

Co všechno změnit, nad čím přemýšlet

Anglické týdny jsou jednoznačně možností, v mých očích tou nejlepší. Zavedl bych je v létě, nebo na konci jarní části sezony. Dám příklad: Lidi můžou být celý den u vody, pak s celou rodinou vyrazí večer na fotbal. Troufnu si tvrdit, že kdyby to takhle bylo, byly by návštěvy vyšší než v zimních měsících. Jasně, je tu argument toho, že jsou přes léto dovolené, když si to ale srovnáte s počtem lidí, kterým se na stadiony nechce kvůli studenému počasí, vychází mi to pořád lépe pro letní měsíce.

Dalším tématem, které jsem nakousl už minulý týden, je tréninkový proces. Týmy odtrénují celý týden na umělce, ty změny povrchů nejsou pro tělo vůbec dobré. Aby tréninkový proces neztratil kvalitu, tak takové zázemí mají u nás pouze pražská S, maximálně ještě Plzeň. Proto vidím jako další možnost hrát zápasy na umělé trávě. Za posledních pár let se umělky extrémně posunuly, existují hybridní hřiště (mix umělky a trávy), na takových se hraje nejenom v severských zemích, ale i třeba ve Švýcarsku, Holandsku a v mnoha dalších zemích. Osobně nejsem příliš velkým fanouškem umělek, ale ty hybridní by mi pro týmy jako jsou Liberec, Jablonec či Teplice zkrátka dávaly smysl.

Další věcí, která mě zaráží, je barva balonu. To si z nás snad už zodpovědní lidé dělají srandu… Je super, že máme pro celou ligu jednotné balony, po tom volala spousta lidí, včetně mě, ale v zimě musíme mít přeci oranžový míč… V televizi nešel balon absolutně vidět, diváci na stadionu měli také problém, hráči jakbysmet.

Slávistický výlet do Zlína

Slavia se po návratu z Moldavska vydala na trip do Zlína, to, jak velké haló okolo toho vzniklo, přesně zapadá do vnímání celého víkendu, byl to jeden velký chaos. Kdyby se celé kolo rovnou odložilo, nemusely by vznikat takovéto obstrukce. Celá aféra s podáním, či nepodáním oficiální žádosti je na hlavu, vedení Slavie následně hodně šilo do LFA. Co si budeme povídat, klub, který skvěle reprezentuje naši zemi v Evropě, by měl mít trošku jiné zacházení, úplně zbytečně si udělali takovýto zájezd do Zlína, a to necelých 24 hodin po tom, co přiletěli z Moldavska. Je to neskutečné, pro mě nepochopitelné, všichni společně chceme český fotbal posouvat, klubům, které nás reprezentují bychom měli v určitých věcech vyjít vstříc.

Celá situace mi přišla až zbytečně vyhrocená, vedení Slavie dalo svůj názor najevo tak, aby ho všichni zaregistrovali. To je u nich taková klasika, je to jejich styl komunikace, takový oni prostě jsou, takhle to mají nastavené. Chápu, že Slavii šlo o pošetření hráčů, regeneraci během náročného období, ale dalo se to uchopit jinak, já s tím jejich stylem zkrátka nesouhlasím.

Jedinečný Krejčí

Láďa Krejčí opět ukázal, jak nepostradatelným hráčem pro Spartu v současnosti je. V Evropě není hráč, který z téhle pozice dává tolik gólů, dostává se do zakončení a chladnokrevně je proměňuje. Je to i tím, že má touhu, vůli, jde do prostor, kde to bolí. Ani jednou neskóroval po standardní situaci, což je rarita. Skvěle si naběhl z hloubi pole, perfektně anticipoval, kam by mohl míč letět, a v koncovce si počínal, jak je mu vlastní. Vážně před ním smekám, jak produktivní dokáže ze své pozice být, je to jednoznačně jeden z nejlepších hlavičkářů v lize, jestli ne vůbec ten nejlepší. I já jsem dal dost gólů po hlavičkách, také to byla, a stále ještě je, moje silná zbraň, ale on je ještě o stupeň výše.

Pardubic je mi líto, Kovy tam odvádí skvělou práci. Sparta sice provedla osm změn oproti zápasu s Betisem, i tak ale měla extrémně silnou, a na naši ligu hodně nadprůměrnou jedenáctku. Pardubice se prezentovaly tak, jak už jsme si od nich zvykli, hrály rychlý, kombinační, moderní fotbal, hosty dostaly do úzkých, letenští se museli až do konce strachovat o výsledek, nakonec se i Východočeši dočkali vyrovnání. Z prvního pohledu jsem vůbec netušil, že to mohl být ofsajd, nakonec to tak bohužel pro Pardubice bylo, Sparta měla štěstí. Jak říkali po zápase Priske s Krejčím, klobouk dolů před Kováčovou bandou, jsou to mladí kluci, a odehráli vyrovnanou partii s mistrem ligy.

Rotace Spartě vyšla pouze částečně

Victor Olatunji dostal přednost před Janem Kuchtou, nebylo to ono, střídal už o poločase. Po jeho příchodu se Nigerijci celkem dařilo, předváděl zajímavý věci, poslední dobou ale stagnuje. Když ho o poločase Kuchtič vystřídal, bylo to jako nebe a dudy. Jasně, český reprezentant je na Letné o rok déle, se systémem a spoluhráči už se dokázal sžít. Jde krásně vidět, co po něm Brian Priske chce, seskakuje si do meziprostor, čímž otevírá prostory za sebou pro křídla – většinou pro Birmančeviče s Haraslínem. Když v Pardubicích naskočili právě Birmančevič s Haraslínem, tak se jasně projevilo, že jsou kvalitou úplně odskočení, perfektně o sobě vědí, v nadsázce řečeno, by mohli spolu hrát poslepu. Olatunji je jiným typem útočníka než Kuchta, je to ta typická devítka, hodně silově založený, věřím, že i on se zvedne a prokáže, proč si ho Sparta pořizovala.

Uprostřed stoperské trojice naskočil Patrik Vydra, a jednoznačně obstál. Myslím si, že je nejvyšší čas, možná už i po něm, aby se vydal někam do ligy na hostování. Je to velmi dobrý hráč, který bude ve Spartě časem hrát. Samozřejmě jsou ale důležité i ligové zkušenosti, byl bych pro, aby šel na jarní část sezony někam hostovat, určitě by mu to pomohlo. I v tomhle zápase potvrdil, že do kádru patří. Sparta má široký mančaft, potřebuje ho, hraje tři soutěže.

Los Eura