RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Nevraživosti v derby bylo až moc, ať se pražská S vrátí k tomu, co jim jde nejlépe

O derby už toho bylo řečeno spoustu, já bych chtěl začít tím, že nasazení bylo z obou stran skutečně enormní, takové se opravdu vidí málokdy. Do derby vstoupily dva týmy, které na sebe byly perfektně připraveny, nejenom takticky, ale i kondičně. Nasazení každého hráče na hřišti bylo až fascinující, za celý zápas nikdo nic nepodcenil. Stalo se to jen jednou a byla z toho hned penalta pro sešívané. Skvostný fotbal to rozhodně nebyl, zaujetí hráčů a to, jak zápas uchopili, bylo v určitých chvílích až nehezké, ale ti kluci ze sebe vydali 120 %, nejenom fyzicky, ale i mentálně. Maximální odhodlání by ve velkých zápasech, zvlášť v derby, mělo být automatické, ale to, v jaké ráži aktéři duelu byli, to jsem jenom zíral. Seděl jsem ve čtvrté řadě a z těch kluků úplně čišelo, jak jsou nažhavení bojovat za svůj klub.

Už před samotným zápasem byl velký předpoklad, že se nebude jednat o krásný fotbal, k tomu přispěla předzápasová prohlášení, celkově atmosféra houstla. Společnost mi přišla v poslední době hodně agresivní, přitom ještě na jaře bylo k vidění ve vzájemných duelech spoustu krásných momentů a branek. Tehdy v tom ale hrál roli i faktor, že Sparta ještě neměla titul, od triumfu v lize jí totiž narostla křídla a úspěch chce za každou cenu zopakovat, Slavia chce naopak po dvou sezonách vrátit pohár pro vítěze ligy do Edenu. Celkově atmosféra před zápasem byla dost nevraživá, místy až nenávistná, a to ze stran hráčů, funkcionářů, ale i fanoušků. Válku na hřišti jsem tedy očekával, jenom doufám, že vrchol negativních emocí už přišel, a věřím, že v příštím derby zase uvidíme parádní fotbal.

Výkon rozhodčího Ladislava Szikszaye je složité téma, jak už jsem říkal před víkendem, on šel do zápasu v pozici, kdy neměl co získat a mohl jenom ztratit. Klíčové situace zvládnul dobře, až na červenou kartu pro Preciada, která měla přijít ve 21. minutě po faulu na Provoda, jak už i uznala komise rozhodčích. Cením si toho, že po zápase šel před televizními kamerami s kůží na trh, vysvětlil, v jakém duchu chtěl utkání řídit a jak viděl důležité situace. Dělal, co mohl, a on rozhodně není viníkem toho, jak derby probíhalo a dopadlo. Nikdo z nás si nedovede představit, pod jakým tlakem se sudí v takovém zápase a momentálním rozpoložení obou klubů nachází. Szikszay je stále v lize krátkou dobu, píská ji druhým rokem a je pochopitelné, že dělá chyby, těch se dopouští naprosto všichni.

Nejsem člověk, který by chtěl soudit, případně rozdávat tresty, zrovna nedávno mi při zápase nižší soutěže také praskly nervy, což by se nemělo stávat na žádné úrovni. Ale to, co se v neděli dělo na travnaté ploše, bylo daleko za hranou. Oba dva kapitáni si trest zaslouží, Honza Bořil to z mého pohledu vyhecoval o něco více než Láďa Krejčí, ten by snad musel být pod prášky, nebo v totálním zenu, aby s jeho povahou na chování kapitána Slavie nereagoval. Červená karta byla pro oba naprosto jasná, potenciální výšku trestů bych nechal na disciplinárce, bylo by fajn si pozvat oba hráče a vyslechnout si jejich perspektivy, já nejsem člověk, který by chtěl v tomto případě vynášet soudy.

Koho musím pochválit, jsou střelci pokutových kopů. Venca Jurečka dokázal proměnit, i když v poslední době nezažívá nejlepší období, přesto už má na kontě tři ligové branky, všechny z pokutových kopů, to však na jeho střeleckém umu nic nesnižuje. Nejlepší střelec minulé sezony Fortuna ligy měl výhodu v tom, že hrál doma, kopal na Tribunu Sever, kde mu to všichni přáli. Křídelník Sparty Lukáš Haraslín se nacházel pod ještě větším tlakem v ohromně těžké situaci, prohrávalo se, běžela stá minuta, sparťan ale potvrdil parádní formu posledních týdnů a nechytatelně zavěsil. Oba dva to zvládli skvěle, ukázali, že už jsou to hráči reprezentační úrovně a s tlakem si dokážou poradit.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Slávista Václav Jurečka se raduje z vedoucí branky v derby.

Preciado naskočil do svého prvního derby a nezklamal, i když měl dostat červenou kartu, jak už jsem zmiňoval. Penalta byla spíše nešťastná, i on sám ví, že neměl jít do skluzu. Dojem z Ekvádorce v dresu Sparty mám však kladný, je vidět, že se jedná o typického Jihoameričana, disponuje velikou rychlostí, má dobrou práci s míčem. Domnívám se, že i takticky bude dobře smýšlející, protože během pár dní stačil zpracovat myšlenky trenérů Sparty a to, co po něm chtějí. Do dalších zápasů je to hráč, který může Spartě na pravé straně pomoct.

Plzeň potvrdila výbornou formu, od postupu do Konferenční ligy má fazonu, což jasně dokládá jedenáct výher v řadě. Trenér Koubek oproti začátku sezony přeskládal sestavu, hodně důležitou roli hrají navrátilci z hostování (Šulc, Cadu a Hranáč - pozn. redaktora). Z Viktorky jde zase cítit hlad, i když její poslední dva soupeři, Zlín s Pardubicemi, patří mezi soupeře, se kterými by si měla pravidelně vědět rady. Na Plzni se mi líbil i způsob, jakým k vysoké výhře dokráčela, neuspokojila se s jednoduchým vítězstvím, ale v obou posledních ligových zápasech šla za dalšími góly a ukázala svoji sílu. Velký respekt pro ně, jak na neúspěšný start sezony dokázali zareagovat.

Durosinmimu se aktuálně daří sbírat góly i asistence, proti Pardubicím se opět dvakrát trefil a s bilancí 5+4 je nejproduktivnějším hráčem Fortuna ligy, jenom tak potvrzuje, že ze strany Plzně se jednalo o dobrý nákup. Už během jara ukazoval svůj potenciál, navíc mu systém trenéra Koubka sedí, a může se tak nadále rozvíjet.

U Pardubic bych se chtěl také na chvíli zastavit, od týmu Radoslava Kováče je mi strašně sympatické, že přijedou na plzeňskou půdu hrát otevřený fotbal, nejdou na hřiště zaparkovat autobus a chtějí si to s favoritem na férovku rozdat. I když tentokrát odjíždí s debaklem, je sympatické, že od své filozofie neustupují, ať už hrají s kýmkoliv. Jenom takhle se ti kluci můžou posouvat, dali dvě branky, nepředvedli špatný výkon, musíme to brát i v kontextu celého českého fotbalu. Radek ty kluky jednoznačně posouvá, vidíme to na příkladu hráčů, kteří tam byli minulou sezonu, Vlček s Hranáčem se vrátili do svých klubů z hostování a teď v nich hrají důležitou roli, Dominik Janošek si vykopal zahraniční angažmá.

Baník i vlivem toho, že se udělaly změny a přišlo dost nových hráčů, měl vlažnější vstup do soutěže, to už neplatí, alespoň na domácím hřišti ne. Ostravští otočili to, co je trápilo minulou a předminulou sezonu, kdy se jim vůbec nedařilo na domácím stadionu, letos jsou nejlepším domácím týmem, naopak venku jsou s jediným bodem na chvostu tabulky. Jenom oni vědí, co za tím je. Trenér Hapal musí do hráčů vkládat, že je jedno, kde hrají, systém hry by měl být vždy stejný. Baník má velice solidní kádr, a pokud se zlepší na výjezdech, tak by se jim skupina o titul vyhnout neměla.

V Ďolíčku byl k vidění jeden z nejzajímavějších zápasů tohoto kola, možná i ten nejhezčí. Střetly se dva týmy, které minulou sezonu hrály ve skupině o titul. Olomouc navíc tuto sezonu absolutně válí. Klokani po určitých problémech, které měli na začátku sezony, kdy vypadli z pohárové Evropy a následně se jim v Ďolíčku nedařilo, ukázali sílu, dvakrát totiž prohrávali, vždy se však dotáhli a nakonec zápas obrátili. Oběma týmům náleží kredit za to, co před fantastickou kulisou předvedly, jak říkal i trenér Hanáků Jílek, Bohemka byla ten den hladovější a šla si za vítězstvím jasněji.

Trenér Kotal se uvedl ve staronovém angažmá vítězstvím 1:0 nad Jabloncem a myslím si, že bude chtít v Hradci navázat na práci Miroslava Koubka. Jedná se o defenzivnějšího kouče, ale nepůjde pouze o pevnou obranu, on i lodivod Plzně jsou sice nejstaršími trenéry u nás, ale jdou s dobou a sledují nejnovější trendy. Oba dlouhodobě vyznávají tříobráncový systém, jehož základem je dobrá defenziva, ta je však spojena s moderním pojetím, celoplošným presinkem a vysokým nárokem na kondiční připravenost. Votroci v tomto směru udělali podle mě dobrý krok a věřím, že Hradec v nové aréně pozvedne.