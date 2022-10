RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Penalta a vyloučení na Slavii? S dvojím trestem nesouhlasím

Začnu Slavií, která po třech prohrách a zápasech, kdy nedala gól, byla v těžké situaci. Má hodně zraněných a čekalo se, co přijde. Byla týmová schůzka zkušených hráčů a realizačního týmu, kde se asi vyříkalo hodně věcí, všechny to nakoplo. Slavia rychle dala gól, ale pak přišel dvojitý trest. Stále nerozumím tomu, že po faulu v šestnáctce se kope penalta a ještě následuje červená karta, tenhle výklad trestu se mi prostě nelíbí a za mě je to nešťastné. Vylučovat se má pouze za zákroky mimořádně odporující pravidlům, a ne za každý faul, držení nikoho "nebolí", kdežto když někoho "sestřelíš" může dojít k vážnému zranění.

Dost podobné to bylo při zápase Ligy mistrů AC Milan-Chelsea, dle mě i s menší intenzitou. Na druhou stranu, když si promítnu třeba zákrok ze zápasu Plzeň - Mladá Boleslav, tam se po zákroku na Fulneka nekopala ani penalta.

Slavia takový zápas před derby potřebovala, v šancích ji zachránil brankář Kolář, byl vynikající. Ale na celém týmu jsem viděl, že makal jeden za druhého. Tahounem byl Lingr. Zase se ukázalo, že tým, který hraje proti deseti nevyhrává. Teď čeká Slavii pohár na Dukle, malé pražské derby. Určitě bude cílem postup, trenér ale jistě bude řešit zdravotní stav hráčů. Kádr mají v Edenu široký, ale takovou marodku asi také nepamatují. Věřím, že pohárový zápas i tak zvládnou.

Stejně jako Sparta, ta jede k poháru do Domažlic, kde ji „nemají rádi." Navíc za domácí hraje David Limberský, to bude motivace navíc a jistě vypíše nějakou odměnu za dobrý výsledek. Sparta vyhrála třetí zápas v řadě, ale Pardubice na Letné odehrály zajímavý zápas, byly odvážné a určitě to bylo pro fanouška lepší, než kdyby jen bránily. Na druhou stranu, pokud budou chtít bodovat, musí zpevnit obranu. Na Letné daly dva góly, byly krásné, varováním pro Spartu by mělo být, že byly jednoduché.

Pro psychiku je výhra před derby „S" dobrá, ale musí si na Letné všichni uvědomit, že až teď přijdou utkání, která nastaví týmu Briana Priskeho zrcadlo (Slavia, Plzeň, Slovácko). Čekám, že pro pohárový zápas trenér zamíchá sestavou. Asi si ještě odpočine Láďa Krejčí, po dlouhém zranění naskočil do utkání a je jasné, že tělo není po takové pauze zvyklé na takové herní vytížení a zátěž, proto hrozí větší riziko zranění. Trenér předpokládal, že to proti Pardubicím zvládnou na Letné sparťani i bez Krejčího, a proto ho šetřil.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Sparty Praha Brian Priske a Ladislav Krejčí oslavují vítězství 2:1 po utkání s FC Hradec Králové.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Sledovaná byla premiéra Pavla Hapala na lavičce Baníku. Skončila vítězně, navíc proti Slovácku, které bylo povzbuzeno senzační výhrou z Nice. Slovácku liga utíká, i trenér Svědík tým burcuje, že Evropa je sice hezká, ale hlavní soutěží je Fortuna liga, to by si měli hráči uvědomit. Na Slovácku se podepisuje, že má náročný program, stále a dokola zažívá to, co loni třeba Jablonec. Musí se naučit přepínat mezi soutěžemi, až se to naučí, budou dál.

Baník je na začátku cesty. Je jasné, že patří na jiné pozice, výš. Když se tam dostane, bude to dobře. Čekal jsem, že pod trenérem Hapalem ožije a také se to potvrdilo, uvidíme, jak všechno potvrdí v dalších utkáních.

Hapal za Vrbu? Asi je to logický krok. Pasáž z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Kdo naopak umí přepínat mezi ligou a Evropou je Plzeň. Ta vyhrála v Jablonci, kluci vědí, jak se nachystat po evropské soutěži. Ty doby, kdy si ne Evropu zvykali, už má tým za sebou. V Jablonci si Viktorka pomohla gólem ze standardky, byla to klasika. I druhý gól dal Chorý a Plzeň si došla pro tři body v poklidu. Ukázala zkušenosti a doma neprohrála 33 zápasů, to je krásné číslo. Jede jako dobře namazaný stroj. Odnesl to Jablonec, kde je pod tlakem trenér Horejš. Za mě by měl dostat čas k práci, byla by škoda, kdyby klub zvažoval jeho konec. V Budějovicích ukázal, že je to skvělý trenér a já věřím, že to ukáže i v novém angažmá.

Bohemka zase proti Olomouci potvrdila, že doma nevyhrává... Hraje ale pod trenérem Veselým dobrý fotbal a až bude jednou i v Ďolíčku dávat góly, bude v tabulce daleko výš.

Viděl jsem samozřejmě i situaci ze Zlína, kde kondiční trenér Liberce vystartoval na hráče a strčil i do rozhodčího. To bylo šílený, byl to úlet. To by se stávat nemělo, a že bude ještě sahat na rozhodčí? Fotbal budí emoce, někdy i negativní, ale za tohle musí přijít trest. Jelikož se tenhle kondičák pohybuje i u národního týmu, měla by jistě přijít důrazná domluva i od trenéra Jardy Šilhavého. Měl by mu říct svoje. I když už dnes je kondičnímu trenérovi jasné, že udělal hloupost.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Kondiční trenér Liberce Pavel Čvančara dostal za strčení do rozhodčíhoFoto : Dalibor Glück, ČTK

Týden je ale zase nabitý fotbalem, pojďme se těšit na zápasy. Už ty v domácím poháru budou mít náboj. No a pak nás čeká největší svátek, derby Sparty se Slavií, budou tam i další parádní bitvy. Liberec si to rozdá s rivalem z Jablonce, do Plzně pojede ostravský Baník. Bude se prostě na co dívat, tak si to nenechte ujít.