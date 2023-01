RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia bez generálky? Nepříjemnost. Být Spartou, pošlu Karabce s Daňkem hostovat

U Sparty se kromě výkonu v generálce řešilo, jak to bude na jaře s talentovanými mladíky Karabcem a Daňkem. Momentálně to totiž nevypadá, že by se s nimi úplně moc počítalo do základní sestavy. Oba jsou talentovaní, ale ve Spartě roli ještě tak úplně nepřijali. A tak by jim podle mě pomohlo hostování. Na půl roku, na rok, ale potřebují nabírat herní zkušenosti a hlavně u Karabce poznat i nové prostředí v jiném klubu.

Počítám, že tu hraje roli břemeno platu, takže na ty kluky řada klubů asi nedosáhne. Řešením je, že by hráče dál alespoň z části platila Sparta, které by to v konečném důsledku mělo pomoci. Oba kluci mají potenciál, a ještě o nich uslyšíme, ale potřebují pravidelně hrát. Když neodejdou, pak by za mě měli nastupovat aspoň ve druhé lize za sparťanské béčko.

Zvědavý jsem hodně na Baník Ostrava. Ten po příchodu trenéra Pavla Hapala a baníkovské legendy Luďka Mikoška získává ztracenou tvář a nabírá směr, kterým má jít, aby se do budoucna ještě více přiblíží první trojce. Baník je fenomén a bude moc dobře pro celý fotbal, když se zvedne.

Pro mě byl v mládeži Baník největší soupeř, rivalita byla obrovská, jelikož jsme vždy proti sobě hráli o nejvyšší umístění a mládež byla vždy baníkovskou doménou. I nyní se daří opět zabudovávat odchovance jako Hrubý, Jaroň či Šín do kádru, což je skvělá věc nejen pro celý region. Myslím, že jak Mikloško tak Hapal odvádí pro klub velmi dobrou práci a moc jim přeji, aby se jim to povedlo.

Na umístění v první šestce může myslet Sigma Olomouc. Klub aktuálně pořád řeší odchod útočníka Chytila do Slavie. Má být v Praze na testech, uvidíme, jak to skončí. I kdyby to nedopadlo, v minulosti ukázal sílu, nepodělal se, když všechno nešlo ideálně. Popasoval se s hostováním v Pardubicích, ví, že jeho šance přijde. A třeba může odejít rovnou ven. Sigmě každopádně dorůstá slibná mladá generace, navíc přišel Folprecht, těším se, jak si Hanáci na jaře povedou.

Pořádná porce změn čekala tradičně v pauze na Liberec. Koncepce klubu je tak nastavená, Slavia si stáhla Talovjerova a Van Burena. S ním odešlo jedenáct gólů, to je pořádná ztráta. Slovan přivedl útočníka z Larnaky, podle trenéra Kozla to může být pro klub ofenzivní jednička, tak uvidíme.

Jablonci jsem po příchodu trenéra Horejše věřil, že půjde nahoru. Kouč v Budějovících ukazál dlouhodobě skvělou práci a určitě to chce nějaký čas, než si vše sedne. Ale věřím že pod ním klub půjde opět nahoru tabulkou. Obranu mu přišel vyztužit Král, ale kdo bude střílet góly? Potenciál útočníků v Jablonci je veliký, jen to potvrdit byl na podzim velký problém...

Kdo skončí poslední, to nechci tipovat. Nikomu to nepřeju. Momentálně jsou u dna Pardubice, vracejí se na nový stadion. Trenér Kováč má mladý tým kolem zkušenějšího kapitána Jeřábka. Těsně před ním je Zlín, který přivedl zkušeného trenéra Pavla Vrbu a já věřím, že by to pro něj mohla být zajímavá výzva. V přípravě tým nezářil, ale ukázaná platí v soutěži a fakt si myslím, že by to Vrbovi mohlo sednout.

Hodně držím palce Marku Niklovi s Tomášem Zápotočným. Ti odvedli spoustu práce v Příbrami a řekli si o angažmá v prvoligových Budějovicích, kde mohou dál předávat své obrovské hráčské zkušenosti a s vervou se vrhli i na trenérské řemeslo. Jsou to oba skvělí kluci a jsem rád, že dostávají také šanci i v nejvyšší soutěži. Příbram vede druhou ligu a angažovala jako trenéra Dušana Uhrina mladšího. Klub se netají tím, že má finanční problémy, teď dokonce neodehrál přípravný zápas. Nejspíše se bude muset s financemi dál potýkat, ale doba je těžká pro všechny kluby.

Každopádně už se těším na to, až se začne zase hrát o ligové body. Čeká nás hodně zajímavých zápasů, věřím, že budou padat góly a všude se bude na co koukat a to i přes znovuzačínající příchod zimy.