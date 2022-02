GLOSA: Sparta podle Forresta Gumpa. Kolik tváří ještě má?

Máma vždycky říkala: Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš. Moudro matky Forresta Gumpa s Tomem Hanksem v hlavní roli z jednoho z nejpopulárnějších filmů světové kinematografie lze s mírnou úpravou přenést i do fotbalového prostředí. Sparta je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš. Zklamání na startu jara převažují a čtvrteční výbuch s Partizanem Bělehrad v Konferenční lize už bije na poplach.