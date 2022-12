Bronzový olympijský hrdina Choupenitch se vrací do Tokia. Těším se na šerm před fanoušky, hlásí

Atmosféru s fanoušky při šermování v Tokiu Choupenitch zažil před třemi lety při turnaji Světového poháru. "Tehdy mi přišlo, že se fandilo hodně, takže jsem se těšil, že na olympiádě by to mohlo být podobné... Tak snad si to vynahradím teď," svěřil se osmadvacetiletý fleretista.

Do turnaje v dějišti poslední olympiády půjde po velmi náročném měsíci, kdy se kromě šermíře proměnil v cestovatele. "Byl jsem v Bonnu na Světovém poháru, potom jsem letěl do Londýna na kemp a pak rovnou na turnaj do Paříže. Z něj jsem se přesunul na další kemp do Říma. Potom jsem se na den otočil v Praze s tím, že jsem nestihl jet ani domů a potom zamířil rovnou do Japonska," popsal Choupenitch.