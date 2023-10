GLOSA: Taxisův příkop by měl zůstat

Taxis k Velké pardubické neodmyslitelně patří a vždy by patřit měl. Byl v posledních dekádách upraven tak, aby nadále vzbuzoval respekt a byl atraktivní pro diváky, ale nebyl tou téměř nezdolatelnou překážkou, kdy se člověk pravidelně bál, zda si vybere nějakou oběť. Podívejme se také na několikrát zmírněný liverpoolský Becher's Brook nebo Grande oxer v Meranu.

Dostihy jsou a měly by být těžké, mají mít svou překážku, díky které lákají tisíce lidí do ochozů, díky které se těší tak nesmírně velké popularitě. Existuje mnoho sportů, kde v minulosti došlo k tragickým událostem, kde se pořadatelé rok od roku snaží co nejvíce přiblížit ideálům bezpečnosti. Ale zcela zrušit inkriminovaný úsek, či dokonce celý závod?