Kellnerová nebude při Prague Playoffs skákat za Prague Lions týmovou soutěž

Dlouholetou parťačku Catch Me If You Can tentokrát do Prahy přivézt nemůže. „Prodělala hodně vážnou koliku a musela být delší dobu na klinice. Nakonec to dobře dopadlo, ale když se to stalo, tak jsme měli velký strach. Vypadalo to dost vážně. Poté, co se vrátila domů, následovala dlouhá rekonvalescence. Nebylo tudíž reálné, aby se zpět do kondice dostala již na listopadové závody. Proto jsme se rozhodli jí dát delší čas na odpočinek a připravit ji na sezonu 2024,“ vysvětlila Kellnerová.