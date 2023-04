Moderní pětiboj chystá návrat ruských a běloruských sportovců do soutěží

Světová federace moderního pětiboje (UIPM) je připravená přijmout zpět do mezinárodních soutěží reprezentanty Ruska i Běloruska, pokud splní podmínky neutrality. Kdy by se mohli zástupci obou zemí do závodů zapojit, ale vedení UIPM v dnešním prohlášení neupřesnilo.

Foto: Filip Komorous/ČSMP Ilustrační foto.

Článek "UIPM podporuje cestu návratu 'nezávislých neutrálních sportovců' s ruskými a běloruskými pasy, abychom umožnili sportovcům všech národností soutěžit v našich sportech v souladu s Olympijskou chartou a především se zásadou nediskriminace," uvedla UIPM v prohlášení. Moderní pětiboj se rozhodl umožnit ruským a běloruským reprezentantům návrat navzdory pokračující válce na Ukrajině, kvůli které je vloni ze svých soutěží vyloučil. Následuje tak doporučení Mezinárodního olympijského výboru, aby světový sport zástupce obou zemí přijal jako individuální neutrální sportovce, pokud nebudou mít žádné spojení s armádou nebo bezpečnostními složkami. "UIPM nyní vypracuje nezbytné nezávislé kontrolní postupy, které usnadní návrat těchto sportovců," uvedli zástupci federace. Postup chtějí konzultovat s MOV a Asociací mezinárodních federací letních olympijských sportů (ASOIF). Návrat ruských a běloruských sportovců už po výzvě MOV naplánoval například stolní tenis, šerm, judo či taekwondo. Badminton se dnes naopak postavil proti a do svých soutěží do skončení války na Ukrajině zástupce obou zemí nepustí.