Pomohlo zastropování i šetření. Děsivé scénáře o zavřených zimácích nenastaly, vyhráno však není

„Situace je lepší, než to vypadalo. Průměrná cena je nyní 3 500 korun za megawatthodinu, což je nejlevnější cena od loňského ledna. Ačkoliv jsou všichni spokojení, tak já spokojený nejsem, protože je to pořád 2,5násobek, než to bylo v roce 2021. Když dal někdo pět milionů za elektřinu, tak teď je na 11 milionech. Ale v kontextu loňského léta je to paráda," říká Milan Vacke, člen výkonného výboru hokejového svazu a provozovatel sportovního areálu v Klášterci nad Ohří.