Schweiner a Perušič podlehli v Hamburku katarským beachvolejbalistům, nad Poláky ale vyhráli

Perušič si na červencové akci King of the Court v Lucemburku zranil břišní sval a nejlepší domácí pár musel zrušit elitní turnaje v Gstaadu, Montrealu i mistrovství Evropy ve Vídni. Schweiner na ME s Tadeášem Trousilem obsadil dělené deváté místo. V Hamburku se Češi pokusí získat další body do olympijské kvalifikace a vylepšit si nasazení pro říjnové MS v Mexiku.