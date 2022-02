Signál k Rusku musí být jasný. Ať si sportují na Sibiři, nebere si servítky Hrdina

„Vyházet je ze všeho! Byli jsme pořád měkcí k jejich dopingům na olympiádách, na mistrovstvích světa. Ve středu jsem se díval na naše atletky, které mohou dostat po mnoha letech medaile, protože Ruska dopovala. Tak kde jsme? Pořád se jim bude ustupovat? Teď je šance to zastavit. Na individuální osoby jako jsou hráči NHL, nebo tenisté, bych to necílil, ale Rusku by se měly odebrat všechny soutěže. Finále Champions League by se okamžitě v Petrohradu mělo zrušit, což asi nebude vůbec těžké," nebral si servítky v rozhovoru pro Sport.cz hokejový mistr světa z roku 1985 Jiří Hrdina.

Právě pro generaci, která zažila ruskou okupaci Československa v roce 1968, je aktuální dění na Ukrajině hodně bolestivým dejá vu. „Situace je strašná, vždyť mají tanky skoro na hranici se Slovenskem. Já to zažil v roce 1968 a nechci to zažít znova. Jediné, jak je člověk může potrestat, je od všeho je odříznout. To je úplné minimum. Vyloučit je ze všeho, ať si sportují sami se sebou na Sibiři," rozohnil se majitel tří prstenů pro vítěze Stanleyova poháru.

Podobně situaci vnímá i legendární hokejista Jan 'Gusta' Havel. "Prožili jsme to v roce 1968 a na to, když sem Rusové vtrhli, nikdy nezapomenu. Byli jsme se Spartou v Litvínově na soustředění a ve tři ráno se všechno rozsvítilo a tanky začaly projíždět. Zarazil bych jim všechno, co se dá. Sport a ti hráči za to sice nemůžou, ale to jejich podělané vedení myslí jen samo na sebe. A když se sportovci nepodvolí, tak je srazí na kolena. Když vidím poslední léta všechny ty ruské dopingové kauzy a pak se to zase nějak zamete, tak mě to rozčiluje. Jsem pro ty nejtvrdší sankce proti Rusku. Máme je znovu za bukem, je to neskutečný, když rozhoduje jeden člověk, který chce všechno ovládat a hlídat," zlobil se dvojnásobný medailista z MS i ZOH.

Nekompromisní reakci by volil i vodní slalomář Vavřinec Hradilek. „V současné situaci bych bohužel zakázal účast i ruských sportovců v mezinárodních soutěžích. Jakkoliv s tím samotní sportovci nemají, co dočinění, reprezentují pod vlajkou režimu, který vyvolával válku, napadl jinou zemi v Evropě, což překračuje všechny meze. A proto musí být z mého pohledu signál směrem k Rusku jasný," řekl Sport.cz stříbrný olympijský medailista z Londýna.

Atletka Zuzana Hejnová je pro sankce vůči ruskému sportu, uplatnění kolektivní viny i na sportovce jí ale nepřijde fér. „Rozhodně se tomu nedá jen přihlížet a věřím, že dojde i k nějakým konkrétním činům směrem k Ruské federaci. Tohle agresivní chování nemá v civilizovaném světě co dělat. Ale s potrestáním sportovců nesouhlasím. Ti Ukrajinu nenapadli a přišlo by mi nefér, aby nesli kolektivní vinu," poznamenala dvojnásobná mistryně světa na 400 m překážek.

Rusko by mělo letos vedle řady jiných vrcholných sportovních akcí i světový šampionát ve volejbale a jeho osud proto zajímá bývalého reprezentanta Martina Lébla. "Sankce by měly být. Předpokládám, že ti sportovci jsou režimem podporovaní, i když za to nenesou zodpovědnost, bohužel to tak je. A myslím si, že to bude následovat. Rusko se ocitne v izolaci ve všech sférách života včetně té sportovní," míní pětinásobný volejbalista roku.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jiří Hrdina ostře kritizoval vpád Ruska na UkrajinuFoto : Vlastimil Vacek, Právo

„Je určitě na místě svážit, jestli v kolektivních sportech mají participovat v evropských pohárech týmy z Ruska. Nedovedu si představit, že by se jezdilo do Ruska, do nepřátelské země hrát zápasy, to by bylo přitažené za vlasy. Pokud jsou tam fotbalové nebo třeba volejbalové kluby podporované Gazpromem, tak si nedovedu představit, že by teď byly součástí evropských sportovních struktur," podotkl účastník OH v Sydney v roce 2000.