Tlak na MOV sílí, starostka Paříže otočila. Ani ona už Rusy na olympiádě nechce

MOV by reprezentanty Ruska a Běloruska rád na olympiádě viděl jako neutrální sportovce. Starostka francouzské metropole Hidalgová takový průběh her původně připouštěla, se vzrůstajícím mezinárodním tlakem svůj původní postoj ale přehodnotila. „Dokud trvá tato válka, tato ruská agrese na Ukrajinu, není možné se tvářit, jako by se nic nestalo a nechat ruskou delegaci přijet do Paříže, zatímco na Ukrajinu budou dál pršet bomby," řekla Hidalgová.