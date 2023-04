Ve svém věku je špičkou v Evropě a jedničkou doma. I tak ji badmintonový svaz vyřadil z reprezentace

Podle oficiálního oznámení si opakovaně neplnila reprezentační povinnosti. Její otec Michal Bursa však ale za vyřazením z národního týmu vidí úplně jiné důvody. „A tím je střet zájmů reprezentačního trenéra, který má shodou okolností v reprezentaci i svoji dceru. Tu chce v párových disciplínách mermomocí prosadit do družstva na úkor kvalitnějších hráček. Jedině tak dává tahle šílenost smysl," tvrdí.

Bursa je bývalý úspěšný motocyklový závodník. Má dvě dcery, přičemž starší Klára je světovou špičkou v bojovém umění brazilském jiu-jitsu, ta mladší Barbora se pro změnu v evropském měřítku úspěšně prosazuje v badmintonu. V herním růstu ji kupříkladu pomáhá i Petr Koukal, někdejší olympionik, jenž ji věští slibnou budoucnost a klidně také velký olympijský úspěch. Tedy pokud s badmintonem kvůli svárům s českým svazem úplně nesekne nebo raději „neemigruje" do jiné země, která ji zajistí alespoň to elementární – nechá ji startovat na mezinárodních šampionátech a bude ji přihlašovat na turnaje.

„Současné rozhodnutí svazu může mít i s přihlédnutím k věku hráčky negativní vliv na její sportovní kariéru a v konečném důsledku i na budoucí přístup a motivaci hráčky. A to především s odkazem na to, že ze sportovního hlediska zcela postrádá smysl a odporuje zájmům všech zainteresovaných stran," napsala svazu právní zástupkyně hráčky Markéta Vochoska Haindlová.

Už to, že šestnáctiletá sportovkyně potřebuje aktuálně advokátku, není dobrou zprávou.

A už vůbec není dobrou zprávou, proč ji potřebuje.

Svaz Bursovou na přelomu roku vyřadil z reprezentace, protože se nezúčastnila mistrovství republiky hráček do 17 let. V té době totiž hrála na mezinárodním turnaji na Kypru, kde vyhrála ve dvouhře i čtyřhře. Badmintonový svaz dokonce o jejím úspěchu na svých webových stránkách přinesl článek, v němž se hned v úvodu píše: „Na konci roku se dostala do báječné formy."

Foto: Archiv Barbory Bursové Nadějná česká badmintonistka Barbora Bursová byla svazem vyřazena z reprezentace do 17 let.

Jenže o pár dní později přišel Bursové ze svazu dopis, v němž stojí, že „svůj záměr hrát na Kypru neoznámila vedení reprezentace. Z povinnosti reprezentanta se neomluvila a svou neúčast (na mistrovství republiky) nezdůvodnila". A jelikož byla „hráčkou v minulosti již odmítnuta nominace na reprezentační výjezd do Mirny a ona opakovaně upřednostnila vlastní zájmy" nebude nominována na mistrovství Evropy v družstvech a párových disciplínách v srpnu 2023.

Přitom Bursová je českou jedničkou ve dvouhře i čtyřhře, v Evropě je pak v singlu číslo pět a deblu číslo 15.

A právě tímto dopisem se doutnající spor mezi oběma stranami rozhořel naplno.

Otce Bursové už rozzlobil argument, že podle svazu odmítla účast na turnaji v Mirně. Poukazuje, že tam jela a za své. „Je to od svazu čistokrevná lež. Bára se účastnila, jako jediná z reprezentace byla dokonce ve finále. Ale zřejmě si reprezentační trenér v návalu práce Báry nevšiml," říká ironicky.

A že se jeho dcera neúčastnila republikového šampionátu sedmnáctiletých a raději vyrazila na mezinárodní turnaj? Podle něj je naprosto logický krok, že dala přednost kvalitnějšímu klání. „Svazu to bylo oznámeno prostřednictvím trenéra Rubáše. Mistrovství republiky by bylo pro Báru horší variantou než mezinárodní turnaj na Kypru. Navíc v době, kdy je před evropským šampionátem důležitý každý bod z mezinárodní scény pro nasazení do pavouka," vysvětluje Bursa.

Ač je to přehnané srovnání, tak se to podobá skutečnosti, jako by Martinu Sáblíkovou nutili místo závodů v cizině jezdit na republikovém klání, kde nemá konkurenci.

A Bursu zaráží ještě jeden paradox. Dcera se před oním šampionátem chtěla zúčastnit mistrovství republiky pro hráčky do 19 let, tak aby mohla startovat proti starším a v pro ni zajímavější konkurenci. Nicméně svaz, který tolik lpí na mistrovství republiky, ji ale pro tento turnaj neudělil divokou kartu, na což však má právo. „Jelikož tak ale učinil bez objektivního odůvodnění, je to další sporný moment," tvrdí Bursa.

Těch paradoxů a absurdit je ovšem v celém případě víc. Ta zásadní se pak skrývá v onom rozhodnutí o vyřazení z reprezentace. To se totiž týká „pouze" kategorie družstev a čtyřher, zkrátka mistrovství Evropy mezi jednotlivci se Bursová na své náklady zúčastnit může.

„Takový postup zcela postrádá smysl. Je třeba se ptát, z jakého důvodu byla hráčka vyřazena pouze z týmových soutěží, když jsou kritéria pro výběr stejná? Pokud je hráčce vytýkáno, že údajně nenaplňuje obecné zásady reprezentace, je s podivem, že takové jednání není sankcionováno i ve vztahu k individuální účasti," diví se advokátka Vochoska Haindlová.

Sám Bursa má pak o důvodech jasno. Prý za tím stojí reprezentační trenér Michal Turoň, který tím protežuje v národním týmu vlastní dceru. „Trenér Turoň stanovuje reprezentační povinnosti na úrovni své dcery, ale pokud je někdo dál a má nejvyšší cíle, tak tvrdě narazí. Přece právě on by měl mít největší zájem, aby Bára hrála na kvalitních turnajích, ne ji nutit hrát tam, kde to nemá žádný přínos. Jsem přesvědčen, že je ve střetu zájmů." míní Bursa.

Sport.cz si uvědomuje, že jde o silné obvinění a že informace, které redakce má, pocházejí především od otce dotčené hráčky, tudíž mohou být výrazně citově zabarveny. I proto jsme s předstihem kontaktovali vedení Českého svazu badmintonu (ČBaS) a poslali sadu otázek. Předseda svazu Petr Martinec nejprve telefonicky přislíbil na ně odpovědět, po pár dnech ale všechny odpovědi sjednotil do několika vět.

„Výkonný výbor ČBaS na základě odvolání hráčky zastoupené právní zástupkyní paní JUDr. Markétou Vochoska Haindlovou ze dne 5. ledna 2023 přijal na svém zasedání dne 7. února 2023 usnesení, kterým celou záležitost postoupil na pořad jednání Valné hromady ČBaS, do jejíž kompetence patří rozhodnutí, zda TMK svým rozhodnutím procesně porušila, či neporušila předpisy ČBaS, o čemž byla informována i právní zástupkyně hráčky. Do doby usnesení valné hromady jako nejvyššího orgánu spolku považuji za bezpředmětné celou záležitost jakkoli veřejně komentovat."

Svaz tedy mlčí a hráčka čeká dokud nebude projednáno její odvolání, k němuž by mělo dojít v polovině června na valné hromadě. Zda se na něm bude moct Bursová hájit (při původním rozhodnutí nemohla), zatím neví.