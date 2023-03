Vlajka pro sportovce nemá být privilegium, říká ruský šéf světového boxu

Většina ruských a běloruských sportovců má už přes rok kvůli válce na Ukrajině zakázanou účast v mezinárodních soutěžích úplně. V některých sportech startovat mohou, ale bez uvedení státní příslušnosti a vlajky. Boxerská asociace loni v říjnu rozhodla, že jim to povolí. Kvůli nesouhlasu s tímto krokem některé země včetně Česka oznámily, že budou bojkotovat letošní světové šampionáty.

"Nemělo by to být nějaké privilegium, které se poskytuje v závislosti na okolnostech. Tahle měřítka by měla mít každá mezinárodní asociace," řekl Kremljov, jehož působení v čele IBA provázejí celou dobu kontroverze.