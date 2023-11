Australané oprašují zašlou slávu. Půjdeme po nich a budeme kousat, mají plán Lehečka s Macháčem

„V první řadě tu naši kluci hrají jeden za druhého, pak za zbytek týmu a samozřejmě také za svou zemi. Chce to určité hráče, aby byli schopni jít na kurt a předvést výkon pod tlakem očekávání. A tito kluci to dokážou,“ rozohnil se na tiskovce Hewitt, poslední australská světová jednička (2001–03) a pokračovatel slavné tenisové tradice, kterou mezi muži reprezentovali Roy Emerson, John Newcombe, Tony Roche, Ken Rosewall, Fred Stolle, Rod Laver, ale i Pat Cash, Mark Philippoussis či Patrick Rafter.

Současný australský tým nemá takové superhvězdy, ale silný je pořád dost. Do Málagy s ním přijela početná suita podpůrného personálu i několik hráčů, co se nevešli do konečné nominace, kterou tvoří Alex de Minaur (12. na světě), Alexei Popyrin (40.), Max Purcell (45.), Jordan Thompson (56.) plus čtvrtý deblista světa Matthew Ebden.