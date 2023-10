Český debl jde do akce. Cancún? Spíš místo na dovolenou než Turnaj mistryň, divila se Siniaková

„Cancún je pěkné místo, ale na tenis není úplně ideální. Hodně foukalo, ze začátku člověk ani nevěděl, kde se má pohybovat, kde má co hledat. Přijížděla jsme mezi posledními, vypadalo to nezorganizované a myslím si, že na Turnaji mistryň by se to nemělo stávat. Člověk by měl přijet, cítit se ready, speciálně, když už jsme si to ten rok vybojovaly a zasloužily. Místo je to hezké na dovolenou, ale na Turnaj mistryň? Nevím,“ popisovala Siniaková, která v dějišti čekala na přílet parťačky.