Maso, kurt samý hrbol. Když se pak Iga chytla, bylo to na jednu bránu, uznala Vondroušová

„Tohle je docela maso, jsou vidět strašné hrboly. Člověk, když chce hrát míč brzy, tak to nejde, odskakuje to všude možně, a ještě s těmi jejími spiny je skoro nemožné to tam honit. Myslím si, že kurt je fakt špatný, snad desetkrát horší než ty tréninkové,“ přidala se Vondroušová k hráčkám, které jsou z herních podmínek mexické akce hodně rozčarované. Proti bývalé světové jedničce ale měla wimbledonská vítězka kvalitní start.

„Do stavu 5:2 jsem hrála dobře a ona trošku hůř servírovala.“ Jenže pak nastal zlom. „Přišla na to, že může podávat kick a zatáčku ven, protože tady to šíleně skáče a skoro nic se s tím nedá dělat. Takže si to našla. A taky returnovala fakt dobře. Pak už to bylo tak nějak na jednu bránu. Když se chytne, už to moc nejde. Je hrozně těžké to udržet, bojovala jsem, ale ona se nedá zastavit, když se tohle děje,“ povzdechla si Vondroušová.

Z jejích odpovědí po utkání ovšem bylo patrné velké rozčarování. Elitní turnaj se rozhodně nekoná v elitním tenisovém prostředí.

„Já jsem ráda, že jsem tady, ale ty podmínky… Chci si z toho vzít pozitivní věci, jinak je to ale těžké. I když je tady hezká pláž, ale celkově je to špatné, holky si stěžují a kurt není ready, aby se na něm hrály tyhle zápasy,“ potvrdila Vondroušová prakticky totéž, co první hrací den říkaly i první tenistka světového žebříčku Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová. Představitele Ženské tenisové asociace, kteří Turnaj mistryň nasměrovali do Karibiku, to ale nechalo celkem v klidu.

„Nebyl za námi nikdo z WTA. Bubliny už byly na kurtu v sobotu, ono se to možná nezdá, když na to lidi koukají, ale člověk ztrácí rytmus a jen čeká, kam to skočí. Buď to sjíždí, nebo vyskakuje tři metry nahoru a přijde mi, že se na tom dá těžko hýbat. Prý tam dali jen jednu vrstvu barvy, protože nestíhali. Suché to už je, jen jsou hrboly na každém metru, kam se člověk podívá. Odskoky jsou nevyzpytatelné, nevíte, jestli si máte stoupnout dopředu nebo dozadu a když dá soupeřka ránu, sjíždí to brutálně, trefujete hrozně moc rámů a je to vidět,“ mrzí Vondroušovou.

V dalších zápasech skupiny proti vítězce US Open Coco Gauffové a poražené wimbledonské finalistce Uns Džábirové chce ale ještě zabrat.

„Je to hrozně těžká skupina. Musíte se smířit s tím, že když prohrajete, tak musíte hrát dál, na to nejsme moc zvyklé v turnajích. Musím se z toho nějak posbírat. Gauffová teď hrála skvěle na betonech a Uns je taky výborná hráčka, tady už to není o nějakém lehkém zápase.“

Od US Open do Turnaje mistryň přitom odehrála Vondroušová jen jeden zápas a sama cítila, že ke svému nejlepšímu tenisu má dost daleko. I přes ty strašidelné podmínky na kurtu.

„Měla jsem trochu problémy s loktem a začala jsem trénovat tři dny před tím, než jsme letěli, takže jsem neměla velká očekávání. Spíš jsem si chtěla zahrát dobré zápasy. Člověk by rád vyhrál, ale hrála jsem málo, hrozně dlouho jsem nepodávala, takže se to namíchalo. Ale jsem hrozně ráda, že tu můžu být a zkusím nějaké zápasy vyhrát,“ nevzdává se.