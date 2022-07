Co bylo v Nadalových injekcích? Dopingový expert je překvapený

Na informaci o injekcích dost podrážděně reagovali třeba slavní cyklisté Thibaut Pinot a Guillaume Martin, podle nichž by Nadalovo kurýrování bylo v cyklistice bráno jako doping a tudíž jako nepřípustné.

V podobném duchu reagoval veřejně na tyto informace také německý profesor farmakologie a odborník na dopink Fritz Sörgel, podle něhož by mělo být v rámci fair play zveřejněno, co konkrétně bylo obsahem injekcí.

„Jsem pořád překvapen, že (Nadal) otevřeně neinformoval, co v těch injekcích bylo," uvedl Sörge pro německou stanici Sport1.

Podle něj by měli mít Nadalovi soupeři i veřejnost právo vědět, co proti bolestem užívá.

„Tak tomu alespoň rozumím, že by se mělo u špičkových sportovců postupovat. Nechápu, proč by měli lidé znát tak soukromou informaci, že má Müller-Weissův syndrom, ale nevědět, jak se s ním vypořádává," divil se Sörgel.

Takto veřejné osobnosti, které vydělávají desítky milionů tím, že dělají výjimečné věci, by se podle něj neměly dožadovat v tomto ohledu nároku na soukromí. „Naopak by měly speciální medikaci, která jim to umožňuje, popsat," řekl.